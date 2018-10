ATP Cincinnati - Il tabellone maschile

Roger Federer impugna nuovamente la racchetta, a Cincinnati valuta forma e condizione in vista dell'US Open. Lo svizzero guida la parte bassa del tabellone, apre con Sousa o Gojowczyk. Il livello si alza dal terzo turno, possibile incrocio con il transalpino Pouille. Questa porzione è piuttosto interessante, Pouille deve infatti regolare Murray al primo turno. Impresa non semplice, il britannico è in crescita. Nel quarto di Federer, Dominic Thiem. L'austriaco, secondo classifica, attende al terzo turno Schwartzman - percorso non scontato, perchè l'argentino ha sulla sua strada Wawrinka e poi uno tra Nishikori e Rublev.

Sempre nella parte bassa, alberga Juan Martin Del Potro. Quarta testa di serie, scruta Chung e Sock, a seguire Kyrgios. L'australiano è minaccia credibile, anticipa il quarto con il sudafricano Anderson, consistente nella corrente stagione. I principali problemi, per Anderson, al terzo turno, incrocio con Goffin - il folletto di Rocourt "vede" al primo turno Tsitsipas, enigma di difficile soluzione.

La parte alta è presidiata, invece, da Rafa Nadal. N.1 del mondo, in evidenza a Toronto, impatta con un sorteggio ostico. Il canadese Raonic al secondo turno, Edmund al terzo - in alternativa un next generation, Tiafoe o Shapovalov. Un Dimitrov in recupero sbarra la strada al maiorchino al quarto turno. Il bulgaro ha un test probante poco prima, c'è Novak Djokovic - il serbo cerca riscatto dopo l'uscita prematura alla Rogers Cup, al secondo turno Mannarino o Cecchinato.

A.Zverev può assaporare la competizione senza eccessive preoccupazioni, al terzo turno Carreno Busta o Richard Gasquet. Il duello con Cilic, ipotetico quarto di finale, è di alto livello. Il croato rischia al terzo turno, all'orizzonte un bombardiere americano, Isner o Querrey.

I possibili quarti

Nadal - Dimitrov

A.Zverev - Cilic

Anderson - Del Potro

Federer - Thiem