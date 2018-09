Spazio Challenger: riecco Kokkinakis! Thanasi trionfa ad Aptos

Dopo tanti problemi fisici che hanno condizionato la sua ancora promettente carriera, Thanasi Kokkinakis torna a trionfare in un torneo che fa parte dell' ATP Challenger Tour. Bella vittoria quella dell'australiano nel Comerica Bank, torneo che trova vita sui campi in cemento di Aptos.

La prima testa di serie del torneo era il tennista nostrano Thomas Fabbiano. L'azzurro mette in mostra un ottimo tennis estromettendo il giovane Kecmanovic, il connazionale Napolitano e la wildcard Redlicki. Il pugliese si ferma in semifinale, non riuscendo a superare proprio l'australiano che si rivelerà, poi, campione della rassegna californiana.

C'era qualche aspettativa in più, invece, per il numero 2 del seeding Michael Mmoh. Il next gen di casa era atteso come uno dei possibili vincitori del torneo essendo anche in un buon momento di forma, come testimoniano i quarti di finale raggiunti a Los Cabos solo due settimane fa. Il classe 1997, però, passa il primo turno contro King, ma cade sotto i colpi del connazionale Christian Eubanks.

IL PERCORSO DEI FINALISTI► L'atto conclusivo della competizione vedeva come protagonisti il già citato Thanasi Kokkinakis e George Lloyd Harris, campione a Lexington solo una settimana fa. L'australiano arriva in finale avendo lasciato solamente un set per strada e forte delle vittorie su Purcell, Uchida, Gunneswaran e Fabbiano. Meno benevolo, invece, il sorteggio per il sudafricano che al primo turno è già opposto alla terza testa di serie Halys. Superato il francese, il classe 1997 mette in fila De Loore, Broady e Eubanks.

LA FINALE► Match quasi mai in discussione. Kokkinakis mette subito le cose in chiaro e strappa il servizio all'avversario nel primo gioco del match, per poi ottenere un doppio break nel quinto gioco del match e chiudere il primo set con un netto 62. Secondo parziale che segue la regola del servizio con entrambi i giocatori che tengono la battuta senza concedere troppe occasioni all'avversario. L'allungo decisivo, però, è sempre firmato Australia. Il giocatore di Adelaide rompe gli equilibri sul 3-3 e strappa il servizio ad Harris che non riesce a mettere a segno la doppietta dopo il titolo a Lexington. 62 63, game, set and match Thanasi Kokkinakis.