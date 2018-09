ATP Cincinnati: Shapovalov piega Tiafoe, fuori Murray. Il punto del day1

Prende ufficialmente il via il Western & Southern Open, settimo ATP Master 1000 della stagione che trova vita sui campi in cemento di Cincinnati.

CENTRALE► In un Centre Court con molte partite femminili, sono solo due i match maschili. Uno vede protagonisti i due connazionali John Isner e Sam Querrey. Il derby statunitense è vinto da Sam, che piega al tie break del terzo set il gigante di Greensboro. A chiudere il programma in campo Novak Djokovic, alla caccia dell'ultimo Master 1000 che gli manca in carriera. Il serbo vince senza troppi patemi contro Steve Johnson ed ora troverà Adrian Mannarino.

GRANDSTAND► Ad aprire il programma sul secondo campo in ordine di importanza è la sfida tra Kei Nishikori ed Andrey Rublev. Entrambi i giocatori sono reduci da un'uscita prematura al primo turno a Toronto. Al termine di due set combattuti è il giapponese a trovare l'allungo decisivo e a strappare il pass per il secondo turno. Successivamente fanno il loro ingresso in campo Lucas Pouille ed Andy Murray. Il francese vince nettamente il primo set per 61, ma subisce nel secondo un risultato speculare. Al terzo e decisivo parziale a spuntarla è il tennista transalpino sul britannico ed ora affronterà Leonardo Mayer. Accede al secondo turno Stan Wawrinka, che batte in una sfida tanto interessante quanto delicata il numero 12 del mondo Diego Schwartzman. Ai sedicesimi di finale per l'elvetico ci sarà il nipponico Kei Nishikori.

STADIUM 3► Torna a disputare un match ufficiale dopo quasi un mese di assenza Richard Gasquet. Il tennista d'oltralpe, però, non esce indenne dal match contro Pablo Carreno Busta ed è già costretto a salutare la rassegna statunitense. Vince la sfida fra next gen Denis Shapovalov. Il tennista canadese trionfa nella battaglia che lo vedeva opposto a Frances Tiafoe. Qualche rimpianto per il tennista di casa che recrimina l'aver servito per il match senza, però, averne concretizzato l'occasione. Il tennista di Tel Aviv al turno successivo affronterà Kyle Edmund, esattore nella notte scorsa di Mackenzie McDonald. Terza sconfitta consecutiva al match inaugurale per David Ferrer, da stagioni ormai lontano dalla sua forma migliore che lo aveva aiutato a raggiungere anche una finale slam. Lo spagnolo soccombe sotto i colpi di Benoit Paire, che lo elimina con un netto 62.

COURT 4, 7 & 11► Torna a vincere dopo circa 3 mesi Peter Gojowczyk, che piega al 75 al terzo set Joao Sousa e si regala la sfida con la seconda testa di serie Roger Federer. Pecca ancora di esperienza Michael Mmoh. Il next gen di casa non riesce a superare Leonardo Mayer, che vola al secondo turno dove incrocerà la racchetta con Lucas Pouille. Esce di scena anche Maximilian Marterer. Il giovane teutonico non riesce a superare il mancino americano Bradley Klahn. Vittoria facile per Jeremy Chardy che supera agilmente, contro pronostico, Fernando Verdasco.