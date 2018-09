ATP Cincinnati, il programma di martedì

Al Western&Southern Open, i riflettori illuminano Roger Federer. Lo svizzero, assente a Toronto, impugna nuovamente la racchetta dopo un lungo stop. L'ultimo match risale al torneo di Wimbledon, sconfitta ai quarti con il sudafricano Anderson. Federer, a Cincinnati, gioca in sessione serale con il tedesco Gojowczyk - nessun precedente tra i due. Favorito Roger, attenzione però a naturali scorie, ad improvvisi cali di tensione. Senza Nadal, a riposo, l'elvetico deve nobilitare la sua candidatura.

Sul Centrale, apertura con Chung e Sock - 17 ora italiana - Tsitsipas duella invece con Goffin. Match interessante, il greco, finalista alla Rogers Cup, deve mostrare continuità, ribadire la sua ascesa. La fatica, specie mentale, rischia di presentare il conto, il 20enne di Atene punta a ribadire la superiorità mostrata a Washington - 63 64. Se per Federer si tratta del secondo turno, qui siamo ancora all'alba della competizione.

Due singolari maschili sul Grandstand. Nick Kyrgios, classica variabile quando si tratta di superficie rapida, attende il qualificato Kudla, di altro spessore il confronto tra Shapovalov e Edmund. Dopo l'affermazione al 1T con Tiafoe, il canadese non intende prestare il fianco. Cinque precedenti, un'incollatura di vantaggio per Shapovalov. Nel 2018 pari e patta, sigillo di Edmund a Brisbane, replica di Denis a Madrid.

Raonic trova Lajovic sul 3, nel medesimo rettangolo Khachanov - Ramos Vinolas e Pouille - Mayer. Khachanov cavalca la semifinale conseguita a Toronto, per Pouille c'è invece un'incognita a livello fisico dopo la maratona di ieri con Andy Murray. Medvedev, proveniente dal labirinto di qualificazione, può sgambettare Coric, M.Zverev è avanti con Dzumhur. Sul 4 Kohlschreiber - Copil, sul 5 Haase - Krajinovic.

Il programma

CENTER Starts At 11:00 Am

1st Rd Hyeon Chung VS Jack Sock

1st Rd Stefanos Tsitsipas VS (11) David Goffin

Not Before 7:00 Pm

2nd Rd Peter Gojowczyk VS (2) Roger Federer

GRANDSTAND Starts At 11:00 Am

1st Rd (15) Nick Kyrgios VS (Q) Denis Kudla

Not Before 8:30 Pm

2nd Rd Denis Shapovalov VS (14) Kyle Edmund

STADIUM 3 Starts At 11:00 Am

1st Rd (Q) Dusan Lajovic VS Milos Raonic

1st Rd Karen Khachanov VS Albert Ramos-Vinolas

2nd Rd (16) Lucas Pouille VS Leonardo Mayer

COURT 10 Starts At 11:00 Am

1st Rd Borna Coric VS (Q) Daniil Medvedev

1st Rd Damir Dzumhur VS Mischa Zverev

COURT 4 Starts At 11:00 Am

1st Rd Philipp Kohlschreiber VS (Q) Marius Copil

COURT 8 Starts At 11:00 Am

1st Rd Robin Haase VS Filip Krajinovic