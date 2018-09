WTA Cincinnati, i risultati

Il ruggito di Serena. Travolta da Johanna Konta nel primo appuntamento sul cemento americano, l'ex n.1 trova pronto riscatto a Cincinnati, dove supera l'esame d'esordio con classe e carattere. L'americana concede la miseria di tre giochi a Daria Gavrilova e raggiunge al secondo turno Petra Kvitova. Giornata di ritorni quella di ieri, perchè anche Vika Azarenka, prematuramente fuori a Montreal, mette a segno un punto pesante. La bielorussa perde il set d'apertura al tie-break con Carla Suarez Navarro, poi prende le redini della partita e chiude 64 al terzo.

Il derby a stelle e strisce premia Madison Keys, ma è battaglia lunga tre set, con la Mattek a un passo dal grande sgarbo. Una sola sorpresa, l'eliminazione della decima testa di serie, Julia Goerges. La teutonica inciampa nella transalpina Mladenovic e in una condizione precaria. Il ritiro nel corso del secondo parziale, con la francese avanti 64 32. La Kontaveit cancella la Strycova - perentorio 63 60 - la Tsurenko sbriciola la resistenza della Collins, più volte positiva nella corrente annata.

Dopo i quarti conseguiti a San Jose, altro risultato positivo per la Tomljanovic. Piega la Begu in rimonta e stacca il pass per il turno successivo. La Cornet entra male nel match con la Ostapenko, ma ha alla lunga la meglio, discorso similare per la Peterson - W con la Siniakova. La Sabalenka ferma la Konta, infine da sottolineare le affermazioni della Kuzmova con la Sasnovich e della Kuznetsova con la Voegele.

I risultati