WTA Cincinnati, il programma di martedì

Nel martedì femminile, a Cincinnati, si alternano incontri di primo e secondo turno. Karolina Pliskova, al primo impegno nel torneo, affronta sul centrale Agnieszka Radwanska. La ceca deve sconfiggere una tradizione sfavorevole, è 0-7 al cospetto della polacca. L'ago della bilancia pende verso la potente Pliskova, favorita dall'evidente calo di Aga nel recente periodo. In sessione serale, il ritorno di Serena Williams. Devastante con Daria Gavrilova, in difetto a San Jose al cospetto della Konta, incrocia la racchetta con Petra Kvitova. L'ultimo duello risale al 2015, da valutare la condizione della Kvitova, appannata dopo il titolo conseguito sull'erba di Birmingham.

Maria Sakkari intende vendicare la sconfitta patita a Indian Wells con Naomi Osaka. La greca, finalista a San Jose, stoppata a Montreal dalla Kasatkina, ha le armi per mantenere il passo della nipponica. La sessione diurna vede inoltre protagoniste Bertens e Vandeweghe, non prima delle 19 ora locale tocca poi a Svitolina e Kuznetsova. In crescita la russa, reduce dalla semi di Washington e dal successo qui con la Voegele.

Victoria Azarenka, premiata con una wild card dall'organizzazione e capace di estromettere la Suarez in rimonta, sfida Caroline Garcia, sesta testa di serie. Primo match, nessun precedente in archivio. Sul 10, l'unica carta di casa Italia. Dentro da LL Camila Giorgi, pesca dal mazzo la Sevastova. La mente corre alla battaglia di Wimbledon, sigillo in tre della maceratese nel tempio. Non sembra la miglior Giorgi - KO con la Kuzmova in sede di qualificazione - ma il pronostico è aperto.

Il programma

CENTER Starts At 11:00 Am

Not Before 1:00 Pm

1st Rd (9) Karolina Pliskova VS Agnieszka Radwanska

Not Before 8:30 Pm

2nd Rd (8) Petra Kvitova VS Serena Williams

GRANDSTAND Starts At 11:00 Am

1st Rd Naomi Osaka VS Maria Sakkari

1st Rd Kiki Bertens VS CoCo Vandeweghe

Not Before 7:00 Pm

2nd Rd (5) Elina Svitolina VS (WC) Svetlana Kuznetsova

STADIUM 3 Starts At 11:00 Am

2nd Rd (WC) Victoria Azarenka VS (6) Caroline Garcia

1st Rd (Q) Petra Martic VS (12) Daria Kasatkina

COURT 10 Starts At 11:00 Am

1st Rd (Q) Tatjana Maria VS (Q) Allie Kiick

Not Before 2:00 Pm

1st Rd Anastasija Sevastova VS (LL) Camila Giorgi

2nd Rd (Q) Viktoria Kuzmova VS Kristina Mladenovic

COURT 4 Starts At 11:00 Am

1st Rd (15) Elise Mertens VS Magdalena Rybarikova

Not Before 2:00 Pm

1st Rd Anastasia Pavlyuchenkova VS Aleksandra Krunic

COURT 7 Starts At 11:00 Am

1st Rd (Q) Ana Bogdan VS Ekaterina Makarova

COURT 8 Starts At 11:00 Am

1st Rd (Q) Kaia Kanepi VS (Q) Varvara Lepchenko

1st Rd Marton Fucsovics VS (Q) Hubert Hurkacz

COURT 11 Starts At 11:00 Am

1st Rd (WC) Marketa Vondrousova VS (16) Ashleigh Barty

1st Rd Timea Babos VS (WC) Amanda Anisimova