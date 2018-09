ATP Cincinnati: Federer a fatica, Shapovalov piega Edmund. Il punto dal day2

Procede il Western & Southern Open, settimo ATP Master 1000 della stagione.

CENTRALE► Ad aprire il programma sul campo più importante di Cincinnati è la sfida che ha come protagonisti Hyeon Chung e Jack Sock. Il primo era stato costretto al forfait a Toronto per un problema alla schiena, mentre il secondo è reduce da un 2018 disastroso. Settima sconfitta consecutiva al primo turno per l'americano che va avanti di un set, ma cala di rendimento a causa di un problema alla spalla e cede il match al coreano, il quale ora affronterà Del Potro. Brutta sconfitta per il vice campione della Rogers Cup Stefanos Tsitsipas. Il greco fallisce tante palle break nel primo set tra cui ben tre set point consecutivi e capitola sotto i colpi di David Goffin. Al secondo turno il belga troverà dall'altra parte della rete Benoit Paire, esattore di David Ferrer. Non brilla Roger Federer. Al ritorno in campo l'elvetico commette tanti errori, mandando, spesso, Peter Gojowczyk a palla break. Alla fine, però, a trionfare è il numero 2 del mondo grazie ad un doppio 64.

GRANDSTAND► Partita a suon di servizi quella disputatasi tra Denis Kudla e Nick Kyrgios. L'australiano, dopo i problemi fisici che lo avevano attanagliato in Canada sette giorni fa, è parso più in forma e ha superato il padrone di casa 11-9 nel tie break del terzo e decisivo set. Ottimo risultato anche per Denis Shapovalov, che strappa il pass per il terzo turno. Il next gen canadese piega Kyle Edmund in due set e accede agli ottavi di finale dove troverà uno tra Jaziri e il connazionale Raonic.

STADIUM 3► Vince in virtù di un doppio 63 Milos Raonic. Il canadese si scrolla di dosso la debacle contro Tiafoe nella rassegna canadese e piega Dusan Lajovic strappando, così, il pass per il secondo turno dove troverà Malek Jaziri entrato come lucky loser grazie al forfait di Nadal. Costretto alla rimonta, invece, Karen Khachanov. Il russo regala il primo set ad Albert Ramos commettendo molti errori non forzati, ma recupera vincendo i restanti due parziali 63 62. Bellissima vittoria per Leonardo Mayer che, dopo la vittoria ai danni del next gen di casa Mmoh, estromette dal torneo anche Lucas Pouille e centra il terzo turno regalandosi un match con Roger Federer.

COURT 4, 8 & 10► Si aggiudica la sfida fra next gen Borna Coric. Il croato vendica in due set l'eliminazione di Wimbledon contro Daniil Medvedev ed ora affronterà Kyrgios. L'avversario del campione in carica Grigori Dimitrov sarà Mischa Zverev. L'esperto tennista teutonico ha piegato in due parziali il bosniaco Damir Dzumhur. Non inizia nel migliore dei modi la parte di stagione sul cemento nordamericano per Philipp Kohlschreiber, costretto ad arrendersi a Marius Copil, tennista rumeno proveniente dal labirinto delle qualificazioni. Ancora qualche difficoltà post infortunio per Filip Krajinovic, che vince il primo set contro Robin Haase, ma cade nei due restanti parziali e alla fine è l'olandese a festeggiare il passaggio del turno. Costretto al ritiro per influenza Dominic Thiem. Al posto dell'austriaco è stato ripescato Guillermo Garcia-Lopez che, usufruendo del bye, gode già dell'accesso al secondo turno dove dall'altra parte della rete troverà Marton Fucsovics, "giustiziere" del giovane polacco qualificato Hubert Hurkacz.