ATP Cincinnati: avanti Wawrinka, Coric non supera Kyrgios. Il punto del day3

Si delinea l'intero quadro degli ottavi di finale del Western & Southern Open.

CENTRALE► Esce sorprendentemente di scena Alexander Zverev. Il giovane teutonico viene estromesso da Robin Haase, il quale sta passando un ottimo momento di forma collezionando scalpi importanti, dopo Nishikori e Shapovalov la settimana scorsa, ora il tedesco. Vince ancora il campione in carica della rassegna statunitense Grigor Dmitrov. Il bulgaro si impone non senza patemi contro Mischa Zverev. Rinviato il match Del Potro-Chung a causa della pioggia.

GRANDSTAND► Soffre Novak Djokovic. Il recente campione di Wimbledon, contro Adrian Mannarino, va in svantaggio di un set, salvo poi recuperare con un perentorio 62 61. Si conferma in un buon momento di forma Stan Wawrinka. L'elvetico, dopo aver fatto fuori il numero 12 del mondo Diego Schwartzman, elimina con un doppio 64 Kei Nishikori.

STADIUM 3► Marius Copil impensierisce più del dovuto Marin Cilic, che è costretto a disputare il terzo set per liberarsi del tennista rumeno, il quale aveva vinto il primo parziale al tie break. Il croato, però, reagisce e recupera con un doppio 64. Non emula la grande prestazione contro Verdasco Jeremy Chardy. Il francese non riesce a superare Kevin Anderson, che trionfa nel primo set ricorrendo al tie break, prima di chiudere con un netto 62 al secondo parziale. Dopo la semifinale ottenuta a Toronto continua a sorprendere Karen Khachanov. Il next gen russo elimina anche Sam Querrey e accede al terzo turno dove troverà Marin Cilic.

COURT 4, 7 & 10► Altra vittoria per David Goffin, dopo quella registrata il giorno prima contro Stefanos Tsitsipas. Il belga piega Benoit Paire e strappa il pass per il terzo turno così come Milos Raonic che supera in due set Malek Jaziri, tennista tunisino ripescato come lucky loser a causa del ritiro di Rafael Nadal. Facile trionfo anche per Pablo Carreno-Busta che supera, in virtù di un doppio 64, Bradley Klahn e troverà Haase. Fuori Borna Coric. Si ferma al secondo turno il giovane croato, il quale non riesce a superare Nick Kyrgios che lo elimina al terzo set. Costretto alla rimonta Marton Fucsovics. Il tennista ungherese perde il primo set al tie break prima di vincere gli altri due 64 75 contro Guillermo Garcia-Lopez, entrato nel main draw come lucky loser grazie al ritiro di Dominic Thiem.