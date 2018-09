ATP Cincinnati, il programma di giovedì

A Cincinnati, il torneo entra nel vivo. In programma, oggi, match di secondo e terzo turno. Sul Centrale, derby canadese. Alle 17 ora italiana, si affrontano Milos Raonic e Denis Shapovalov. Un solo precedente, nel 2018 a Madrid, favorevole al secondo. Raonic può sfruttare la superficie, colpire un Shapovalov non sempre puntuale. A seguire, match di cartello, Novak Djokovic duella per la nona volta con Grigor Dimitrov. 7-1 per il serbo al momento, 3-0 se si restringe il campo al veloce all'aperto. Dopo il successo in rimonta con Mannarino, Nole parte in leggero vantaggio. Completa il quadro, in sessione serale, Roger Federer. Cuscinetto per assorbire l'atmosfera della competizione, per eliminare le tossine dovute alla lunga pausa. Dopo Gojowczyk, ecco Leonardo Mayer.

Sul Grandstand, scendono in campo Chung e Del Potro. Il vincitore, in chiusura di giornata, sfida poi sul 3 Nick Kyrgios. Stan Wawrinka, agevolato da una wild card e abile ad estromettere Schwartzman e Nishikori, trova Fucsovics. Ghiotta occasione per certificare il ritorno. Cilic, a mal partito con Copil, deve sciogliere alcuni interrogativi con Khachanov, Anderson, reduce dalla semifinale di Toronto e dalla W con Chardy, incrocia la racchetta con Goffin - due vittorie con Tsitsipas e Paire. Opposti principi, evoluzione interessante.

Infine, sul 10, l'olandese Haase, fatale ad A.Zverev, "punta" lo spagnolo Carreno Busta.

Il programma

CENTER Starts At 11:00 Am

3rd Rd Milos Raonic VS Denis Shapovalov

3rd Rd (10) Novak Djokovic VS (5) Grigor Dimitrov

Not Before 7:00 Pm

3rd Rd Leonardo Mayer VS (2) Roger Federer

GRANDSTAND Starts At 11:00 Am

Not Before 1:00 Pm / ATP TBF 0/0

2nd Rd Hyeon Chung VS (4) Juan Martin del Potro

3rd Rd Marton Fucsovics VS (WC) Stan Wawrinka

STADIUM 3 Starts At 11:00 Am

3rd Rd Karen Khachanov VS (7) Marin Cilic

3rd Rd (6) Kevin Anderson VS (11) David Goffin

3rd Rd (15) Nick Kyrgios VS Hyeon Chung or Juan Martin del Potro

COURT 10 Starts At 11:00 Am

3rd Rd Robin Haase VS (13) Pablo Carreno Busta