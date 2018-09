WTA Cincinnati, il programma di giovedì

Brividi da n.1. Simona Halep, regina a Montreal, torna in campo quest'oggi a Cincinnati dopo la parentesi di ferragosto. Si riparte dal 43 Halep nel corso del terzo parziale, oltre la rete Ajla Tomljanovic, tennista di talento più volte piegata da malasorte. Scruta con interesse il confronto Ashleigh Barty, rivale nella sessione notturna di una delle due. Il centrale ospita poi il match più intrigante dell'intero giovedì. Angelique Kerber, una delle papabili candidate al titolo, in difetto alla Rogers Cup, impugna la racchetta per duellare con Madison Keys, fatale al 2T a Camila Giorgi. I precedenti dicono Kerber, siamo 7-1 al momento. L'unica affermazione americana nel 2014, sull'erba di Eastbourne.

Sul Grandstand, Petra Kvitova attende Kristina Mladenovic. Dopo il bye d'esordio, sigillo pesante con Serena Williams per la ceca. La transalpina, favorita dal ritiro al 1T della Goerges, cavalca la W netta conseguita con la Kuzmova. 5-1 Kvitova fin qui, a San Pietroburgo, nel 2018, assolo in finale della 28enne di Bilovec. Sloane Stephens, devastante ieri, pesca Elise Mertens, costretta al terzo dalla Peterson. Kontaveit e Bertens completano il pacchetto.

Makarova e Tsurenko inaugurano il campo 3, da rifinire il confronto tra Anisimova e Martic. Chi vince raggiunge la Svitolina, brava a non pagar pegno con la Kuznetsova. Infine, sull'11, la Sabalenka - vittorie con Konta e Ka.Pliskova - incrocia la Garcia - successo con la Azarenka.

Il programma

CENTER Starts At 11:00 Am

Not Before 1:00 Pm / WTA TBF 4/6 6/3 4/3

2nd Rd (1) Simona Halep VS (Q) Ajla Tomljanovic

3rd Rd (4) Angelique Kerber VS (13) Madison Keys

Not Before 9:00 Pm

3rd Rd Simona Halep or Ajla Tomljanovic VS (16) Ashleigh Barty

GRANDSTAND Starts At 11:00 Am

3rd Rd (8) Petra Kvitova VS Kristina Mladenovic

3rd Rd (15) Elise Mertens VS (3) Sloane Stephens

Not Before 7:00 Pm

3rd Rd Anett Kontaveit VS Kiki Bertens

STADIUM 3 Starts At 11:00 Am

3rd Rd Ekaterina Makarova VS Lesia Tsurenko

Not Before 1:00 Pm / WTA TBF 5/4

2nd Rd (WC) Amanda Anisimova VS (Q) Petra Martic

3rd Rd (5) Elina Svitolina VS Amanda Anisimova or Petra Martic

COURT 10 Starts At 11:00 Am

3rd Rd Aryna Sabalenka VS (6) Caroline Garcia