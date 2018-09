ATP Cincinnati, i risultati

La pioggia fa nuovamente capolino a Cincinnati. Programma alterato, tre gli incontri ultimati. Juan Martin Del Potro archivia la pratica Chung e raggiunge Nick Kyrgios. Successo secondo copione, il colosso di Tandil bombarda il campo coreano, Chung è in costante difetto, una perenne rincorsa che non muta l'inerzia definita della contesa. 62 63, ventiquattro ore per eliminare le residue tossine e proseguire l'avventura americana, Delpo si candida a ruolo da protagonista. Sorprende l'affermazione di Carreno Busta. Lo spagnolo sigilla la terza vittoria al Western&Southern Open - in precedenza Gasquet e Klahn - superando un giocatore temibile su superficie rapida come Robin Haase. Il gap si dilata nel corso della partita, Carreno cancella le difficoltà del recente periodo. 64 62. Infine, derby canadese sul rettangolo principale. Milos Raonic mette sul piatto esperienza ed abitudine al contesto, costringe il connazionale Shapovalov a una partita sull'uno-due, decisa da pochi punti. Il prolungamento spezza l'equilibrio del primo parziale, nel secondo Milos si fa minaccioso in risposta. Due rotture e pass per il turno successivo.

In corso altre tre contese. Djokovic e Dimitrov ripartono questo pomeriggio da una situazione di parità. Un set per parte, il serbo ha un break di margine nel parziale decisivo. Wawrinka e Fucsovics sono invece all'alba del duello, quarto gioco con l'ungherese alla battuta. 1-1 al terzo tra Cilic e Khachanov.

I risultati

Round Of 16

(13) Pablo Carreno Busta Defeats Robin Haase 64 62

Milos Raonic Defeats Denis Shapovalov 766 64

Round Of 32

(4) Juan Martin del Potro Defeats Hyeon Chung 62 63