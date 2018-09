ATP Cincinnati, il programma di venerdì

A Cincinnati, il maltempo gioca ruolo chiave, costringe gli organizzatori a rivedere i piani. Il venerdì maschile propone incontri di terzo turno e a seguire i quarti di finale. Il campo centrale ospita il match tra Novak Djokovic e Grigor Dimitrov, si riparte da una situazione di equilibrio. Un set per parte, inerzia favorevole al serbo, dominante nel secondo parziale e avanti di un break nel terzo. A seguire, secondo impegno in suolo americano per Roger Federer. Approccio morbido con Gojowczyk, ora la fermata con Leonardo Mayer - non appare un rebus di difficile soluzione. Spazio poi ai primi quarti, Raonic, bravo a disinnescare Shapovalov, attende uno tra Dimitrov e Djokovic, Federer, in caso di successo, è pronto a rientrare per duellare con Wawrinka o Fucosvics.

Il confronto tra lo svizzero e l'ungherese è in agenda sul Grandstand. Tre giochi, seguendo l'ordine del servizio, siamo all'alba della battaglia. In precedenza, sul medesimo rettangolo, Del Potro pesca Kyrgios, alterno con Kudla e Coric ma da non sottovalutare su superficie rapida. Il vincitore ha giusto il tempo per rifiatare, incombe il quarto con Anderson o Goffin - partita questa in programma sul 3 alle 17 ora italiana.

Khachanov e Cilic - campo n.3 - si ritrovano dopo i primi colpi di fioretto di ieri. Un set per parte, regna l'incertezza. Infine, Pablo Carreno Busta. Perfetto con Haase, osserva i citati Khachanov e Cilic, la freschezza dello spagnolo può incidere.

Risultati

CENTER Starts At 11:00 Am

Followed By / ATP TBF 2/6 6/3 2/1

3rd Rd (10) Novak Djokovic VS (5) Grigor Dimitrov

3rd Rd Leonardo Mayer VS (2) Roger Federer

QF Milos Raonic VS Novak Djokovic or Grigor Dimitrov

QF Marton Fucsovics or Stan Wawrinka VS Leonardo Mayer or Roger Federer

GRANDSTAND Starts At 11:00 Am

3rd Rd (15) Nick Kyrgios VS (4) Juan Martin del Potro

Followed By / ATP TBF 1/2

3rd Rd Marton Fucsovics VS (WC) Stan Wawrinka

QF Kevin Anderson or David Goffin VS Nick Kyrgios or Juan Martin del Potro

STADIUM 3 Starts At 11:00 Am

3rd Rd (6) Kevin Anderson VS (11) David Goffin

Followed By / ATP TBF 6/7(5) 6/3 1/1

3rd Rd Karen Khachanov VS (7) Marin Cilic

QF (13) Pablo Carreno Busta VS Karen Khachanov or Marin Cilic