WTA Cincinnati, i risultati

Il giovedì americano segna il primo punto di volta del torneo femminile. A Cincinnati, cadono due papabili candidate al titolo. Sloane Stephens, finalista a Montreal la scorsa settimana, KO con Simona Halep, inciampa in Elise Mertens. La superficie rapida non inibisce il tennis della belga, abile a chiudere 10 punti a 8 il prolungamento iniziale, sopendo l'ardore della padrona di casa. La Stephens cala nel secondo ed esce via via dalla partita. Madison Keys cancella invece dal tabellone Angelique Kerber, brava a rientrare in precedenza con la Pavlyuchenkova. La teutonica parte questa volta con giusto piglio, ma il tie-break del secondo muta l'inerzia, segna l'ascesa della nativa di Rock Island.

Non trema, invece, il braccio di Petra Kvitova. Dopo il test Serena, la ceca consegue la seconda vittoria, liquidando con un perentorio 64 62 la transalpina Mladenovic. Sorte avversa per il tennis francese, Caroline Garcia è preda di Aryna Sabalenka. La bielorussa mette a referto la terza W di prestigio, dopo quelle con Konta e Karolina Pliskova. Infine, da sottolineare l'affermazione di Lesia Tsurenko. L'ucraina si sbarazza in due dell'esperta Makarova. 76 62, questo il punteggio finale.

I risultati