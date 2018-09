WTA Cincinnati, il programma di venerdì

Tre incontri di terzo turno, poi i quarti. Una full immersion di tennis per eleggere le quattro semifinaliste. A Cincinnati si gioca, con uno sguardo al cielo, foriero di cattive notizie in questi giorni. Simona Halep, costretta al terzo dalla Tomljanovic, scende sul campo centrale alle 17 ora italiana, oltre la rete Ashleigh Barty. A Montreal, la scorsa settimana, 64 61 Halep in semifinale, occasione di riscatto per l'australiana. La vincente riaccende i motori sul campo n.3, quarto di finale con l'ucraina Tsurenko.

Madison Keys, fatale alla nostra Giorgi e in palla con la Kerber, impugna la racchetta per sfidare Aryna Sabalenka. Non ci sono precedenti, match aperto, la bielorussa vanta scalpi illustri nella sua avventura americana - Konta, Karolina Pliskova, Garcia.

Sul Grandstand, Petra Kvitova parte con margine contro Elise Mertens. La ceca - Serena Williams all'alba del torneo, ieri la Mladenovic - deve però mantenere guardia alta, il successo conseguito con la Stephens nobilita la candidatura della belga. Sullo stesso rettangolo, Svitolina o Anisimova vs Kontaveit o Bertens. Le due contese sono in agenda sul 10, Kontaveit e Bertens ripartono dal 41 in favore dell'estone nel corso del secondo parziale - un set a zero per l'olandese.

Risultati

CENTER Starts At 11:00 Am

3rd Rd (1) Simona Halep VS (16) Ashleigh Barty

Not Before 7:00 Pm

QF (13) Madison Keys VS Aryna Sabalenka

GRANDSTAND Starts At 11:00 Am

QF (8) Petra Kvitova VS (15) Elise Mertens

QF Elina Svitolina or Amanda Anisimova VS Anett Kontaveit or Kiki Bertens

STADIUM 3 Starts At 11:00 Am

QF Simona Halep or Ashleigh Barty VS Lesia Tsurenko

COURT 10 Starts At 11:00 Am

3rd Rd (5) Elina Svitolina VS (WC) Amanda Anisimova

Followed By / WTA TBF 3/6 4/1

3rd Rd Anett Kontaveit VS Kiki Bertens