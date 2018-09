ATP Cincinnati, i risultati

Roger Federer conferma tradizione positiva a Cincinnati. Più volte campione, supera con classe il doppio impegno del venerdì. Dopo il rinvio causa maltempo dei giorni precedenti, il campionissimo affronta Leonardo Mayer. Per un set Federer danza sul cemento americano, inibisce ogni tentativo del rivale di turno. Il suo incedere si fa più macchinoso con l'avvento del secondo parziale, Mayer fiuta il colpo ma si inchina al prolungamento. Giusto il tempo per "ripulire" racchetta e scarpini e seconda fermata, con Stan Wawrinka. Profumo d'antico, il ritorno ad alto livello di Svizzera-2. Wawrinka tiene in scacco a lungo Federer, è partita di dettaglio, decisa al terzo dopo un tie-break per parte. Roger allunga, sigilla vittoria e semifinale.

L'uomo di Basilea sfida oggi David Goffin. Torneo di livello quello del belga, perfetto con due bombardieri come Anderson e Del Potro. Conto set immacolato, un tennis come sempre condito da variazioni e improvvisazione.

Sorpreso a Toronto da Tsitsipas, Djokovic alza il muro al Western&Southern Open. Nole archivia la maratona con Dimitrov difendendo il fortino costruito nella prima porzione di match, poi spegne la furia di un Raonic nuovamente propositivo ad alto livello. Rinvigorito dal sussulto con il connazionale Shapovalov, Milos si infila in territorio serbo, ma alla lunga è Djoko ad avere la meglio. 75 46 63. A completare il quadro, Marin Cilic. Brividi d'apertura con Copil, scossa d'assestamento con Khachanov. Ai quarti, accoppiamento favorevole. Il croato rimanda un Carreno in grado di restare all'interno della contesa fino al tramonto. Distanza ridotta, 76 64, Cilic si guadagna il pass per il penultimo atto.

I risultati

Quarter-Finals

(2) Roger Federer Defeats (WC) Stan Wawrinka 672 766 62

(11) David Goffin Defeats (4) Juan Martin del Potro 765 764

(7) Marin Cilic Defeats (13) Pablo Carreno Busta 767 64

(10) Novak Djokovic Defeats Milos Raonic 75 46 63

Round Of 16

(2) Roger Federer Defeats Leonardo Mayer 61 766

(4) Juan Martin del Potro Defeats (15) Nick Kyrgios 764 676 62

(10) Novak Djokovic Defeats (5) Grigor Dimitrov 26 63 64

(11) David Goffin Defeats (6) Kevin Anderson 62 64

(7) Marin Cilic Defeats Karen Khachanov 765 36 64

(WC) Stan Wawrinka Defeats Marton Fucsovics 64 63