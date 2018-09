ATP Cincinnati, il programma delle semifinali

A Cincinnati, giornata dedicata alle semifinali. Il programma prende piede alle 18, il primo singolare maschile, sul centrale, è in agenda alle 20. Novak Djokovic attende Marin Cilic, è confronto di differenti principi. Il serbo cavalca la doppia vittoria con Dimitrov e Raonic, testimonianza di una condizione ritrovata dopo il passo falso - naturale - a Toronto. Nole detiene i favori del pronostico, è nettamente in vantaggio nella rivalità con il croato. 14-2 al momento, a Cilic le due contese più recenti - nella corrente stagione atto conclusivo al Queen's. Nel 2012, passaggio a Cincinnati, 63 62 Djoko ai quarti. Per il nativo di Medjugorje si tratta del primo severo esame nell'economia del torneo. Rendimento alterno, qualche rischio con Copil e Khachanov, guardia alta con Carreno ai quarti.

In sessione serale, l'una in Italia, David Goffin impugna la racchetta per sondare la tenuta di Roger Federer. Il belga porta nel sacco un percorso d'elite, forte di successi conseguiti con giocatori dalle diverse caratteristiche ma ugualmente temibili. Il rampante Tsitsipas, il talentuoso Paire, i potenti Anderson e Del Potro, il folletto di Rocourt appare centrato, a suo agio di fronte alle sollecitazioni del cemento americano. Deve, Goffin, ribaltare il pronostico, molti identificano Federer come logico vincitore. Approccio soft per Roger - W con Gojowczyk - poi una scalata impervia, Mayer e Wawrinka per analizzare la consistenza fisica e mentale dell'ex n.1. Affermazioni sudate, momenti di estasi tennistica. Il bilancio attuale, contro Goffin, dice 6-1 Federer. Perfetta parità lo scorso anno, a Basilea sussulto svizzero, alle finali di Londra replica belga in semifinale.

Il programma

CENTER Starts At 12:00 Noon

Not Before 2:00 Pm

SF (10) Novak Djokovic VS (7) Marin Cilic

Not Before 7:00 Pm

SF (11) David Goffin VS (2) Roger Federer