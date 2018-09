WTA Cincinnati, i risultati

Simona Halep marca il territorio. Regina a Montreal, consegue la seconda vittoria in pochi giorni con Ashleigh Barty, a seguire si guadagna la semifinale liquidando in modo perentorio Lesia Tsurenko. L'ucraina resta a galla nel set d'apertura, salvo poi naufragare di fronte alla consistenza di una Halep che non sembra patire fatica alcuna. A Cincinnati, non prima delle 22 ora italiana, la prima forza del torneo attende Aryna Sabalenka, piacevole sorpresa della corrente competizione. Quarta vittoria americana, la prima in due set dopo le maratone con Konta, Karolina Pliskova e Garcia. La bielorussa stoppa la padrona di casa Madison Keys, disinnesca il braccio armato della nativa di Rock Island.

Salta, invece, Elina Svitolina. La W con la wild card Anisimova non basta, il secondo impegno di giornata con l'olandese Bertens risulta fatale. Kiki si candida ad interessante variabile - nel suo percorso le affermazioni con Vandeweghe, Wozniacki e Kontaveit - punta a fermare la corsa di una Kvitova in ottima condizione. La ceca non trema al cospetto di Elise Mertens, assorbe naturali difficoltà e trova la chiave di volta nel parziale decisivo. 75 57 63, molti identificano Petra come la possibile favorita nella corsa al titolo.

I risultati