ATP Winston Salem: fuori Berrettini, avanza Medvedev

Si delinea il quadro dei quarti di finale del Winston-Salem Open, ultimo torneo prima del grande evento dell'US Open.

Matteo Berrettini è costretto a salutare la rassegna statunitense. Il romano non riesce a superare Hyeon Chung. Il coreano ora affronterà Pablo Carreno-Busta, il quale ha eliminato in due set il teutonico Peter Gojowczyk. Costretto a disputare due partite in una sola giornata Taro Daniel. Il nipponico prima elimina a sorpresa il tennista di casa Sam Querrey e poi la variabile tedesca Dominik Koepfer ed ora sarà protagonista del quarto di finale contro Nicolas Jarry, esattore di Jan-Leonard Struff.

Nessun patema per Kyle Edmund. Il britannico supera agilmente Roberto Carballes-Baena ed ora sarà opposto a Steve Johnson che ha eliminato il next gen spagnolo Jaume Munar. Dopo aver cancellato dalla competizione Taylor Fritz, Filip Krajinovic doveva ancora disputare il match contro Ryan Harrison, che ha approfittato del forfait di Gilles Simon. Il vicecampione di Parigi Bercy non riesce a domare l'americano che ora si contenderà un posto in semifinale con il russo Daniil Medvedev che ha eliminato Guido Andreozzi.