WTA New Haven, i risultati

Petra Kvitova consegue il secondo successo al Connecticut Open e sbarca così ai quarti - la ceca attende nell'ultimo confronto odierno Carla Suarez Navarro (nella notte italiana il match). La 28enne di Bilovec procede a passo alterno e liquida Zarina Diyas al terzo. Dopo la semifinale di Cincinnati, obiettivo titolo per la Kvitova. Credibile rivale nella corsa al trono è Aryna Sabalenka, ammirata la scorsa settimana a Cincinnati - semifinale con Simona Halep. La bielorussa non pare conoscere fatica e supera in tre set la coriacea Daria Gavrilova. Il prolungamento del secondo sembra ribaltare l'inerzia, ma è comunque la Sabalenka ad avere l'ultima parola.

Affermazione importante per Monica Puig. La portoricana - tre W nel labirinto di qualificazione e affermazione nel main draw con la svizzera Bacsinszky - si sbarazza dell'estone Kontaveit, in affanno al cospetto della Parmentier in apertura di torneo. Infine, Ekaterina Makarova, veterana di Russia, piega in rimonta Magdalena Rybarikova. Una conferma dell'ottima condizione della Makarova, abile a cancellare dalla cartina della competizione Karolina Pliskova.

Abbiamo citato il confronto tra Kvitova e Suarez, ad introdurre il programma - alle 19 ora italiana - è la sfida tra Makarova e Goerges. A seguire, Sabalenka alla prova Bencic, la sessione diurna è rifinita dal quarto tra Puig e Garcia.

I risultati