WTA New Haven, i risultati

Al Connecticut Open, il tabellone si allinea a livello di semifinale. Il giovedì di tennis regala sorprese a getto continuo e riscrive le gerarchie del torneo. Saltano, nello spazio di poche ore, le principali candidate al titolo. Carla Suarez Navarro coglie a piene mani l'offerta della buona sorte e conduce in porto il primo set favorita dalle condizioni imperfette di Petra Kvitova. La ceca non rientra in campo, la partita si chiude così anzitempo. Per la Suarez, approdo al penultimo atto con dispendio minimo, calcolando il forfait della Konta al turno precedente. Caroline Garcia incappa invece nella portoricana Puig, risorta a New Haven. Dal labirinto di qualificazione alla semifinale, sei vittorie per diradare le nubi del recente passato. Reazione di carattere dopo il prevedibile ritorno transalpino, la Puig sigilla il successo al terzo.

Non conosce ostacoli Aryna Sabalenka. La bielorussa confeziona la settima affermazione nelle ultime otto uscite - unico stop a Cincinnati con la Halep - liquidando in due parziali Belinda Bencic. La Sabalenka protegge il fortino - annulla quattro palle break nel primo parziale e due nel secondo - poi infila la lama nel campo nemico per indirizzare la contesa. 63 62, questo il punteggio finale. Julia Goerges si sbarazza, infine, dell'esperta Makarova. W preziosa, la teutonica unica testa di serie ancora in corsa, può sfruttare l'occasione propizia.

I risultati

Sabalenka - Bencic 63 62

Goerges - Makarova 64 62

Suarez - Kvitova 63 rit.

Puig - Garcia 75 16 62