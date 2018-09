WTA New Haven, i risultati

Aryna Sabalenka liquida Julia Goerges e stacca il pass per l'atto conclusivo al Connecticut Open. La bielorussa gioca una partita estremamente solida, sgretolando via via la tenace resistenza teutonica. Il punteggio finale - 64 76 - nasconde parzialmente il controllo assoluto del match della Sabalenka, abile a costruirsi addirittura 14 occasioni di rottura. Nel primo set è un break a fare la differenza, con Aryna intoccabile pallina alla mano. Discorso diverso nel secondo, dove il servizio recita ruolo secondario e i break sono addirittura quattro - due per parte. Il prolungamento è favorevole alla bielorussa, 7 punti a 3, scorrono i titoli di coda. Dopo la semifinale a Cincinnati, altro risultato di prestigio per la 20enne di Minsk, in costante ascesa.

In finale, oltre la rete, Carla Suarez Navarro. La buona sorte accompagna il cammino della spagnola, favorita prima dal forfait della Konta e poi dai ritiri della Kvitova e della Puig. L'incontro con la portoricana, fiaccata da un lungo percorso di qualificazione, si risolve nelle battute iniziali. Sul 44 del primo set, arriva il ritiro della Puig per problemi fisici. La Suarez incamera così la prima finale del 2018, ma deve ribaltare in campo il pronostico che vede la Sabalenka leggermente avanti.

Non ci sono precedenti tra le due, la sfida è in programma sul centrale non prima delle 21 ora italiana - diretta SuperTennis.

I risultati

Sabalenka - Goerges 64 76

Suarez - Puig 44 rit.