US Open 2018 - Federer passeggia, Djokovic concede un set

Un fragoroso applauso accoglie l'ingresso del magnifico sull'Arthur Ashe. Federer risponde sul campo, fluttuando da un angolo all'altro con estrema leggerezza. Centrato, lo svizzero assume da subito il comando del match, il divario tecnico è lampante. Nishioka scivola nella tela svizzera, è intorpidito dalle improvvise soluzioni del campionissimo. La partita procede così senza sussulti, a senso unico. Discorso diverso per Novak Djokovic. Il serbo, re a Cincinnati, impiega oltre un'ora per trovare il giusto ritmo, per reprimere un Fucsovics convincente. Nole distrugge una racchetta nel corso del terzo, palesa nervosismo e incertezze. Il perentorio ritorno prende forma nell'ultima fase della contesa, l'ex n.1 chiude la porta e sigilla il successo.

Convince A.Zverev. Il gioiello teutonico, chiamato a frantumare la maledizione slam, dispone in tre del LL Polansky. Marin Cilic, in controllo, avanti due set a zero, sfrutta il ritiro in apertura di terzo di Copil. Dopo la scorpacciata del lunedì, giornata così così per il tennis tricolore. Regge il n.1, Fabio Fognini stacca il pass per il secondo turno liquidando in quattro la WC Mmoh. Fognini, inserito nella porzione di tabellone di Federer, è bravo a conquistare il prolungamento del quarto, evitando così un pericoloso strascico. Gaio gioca con coraggio ma deve alzare bandiera bianca al cospetto di un top come Goffin, un problema fisico ferma Travaglia contro Hurkacz - due set a uno sotto Stefano e 3-0 nel quarto - Cecchinato non trova le coordinate con Benneteau - 26 76 63 64.

Gasquet annichilisce il nipponico Sugita, Kyrgios - atteso 3T con Federer - impiega quattro set per avere ragione di Radu Albot. Da sottolineare, infine, i successi di Pouille - tre set a zero a Maden - e Nishikori - tre set a zero a Marterer.

Risultati

Round Of 128

(2) Roger Federer Defeats (PR) Yoshihito Nishioka 62 62 64

(4) Alexander Zverev Defeats (LL) Peter Polansky 62 61 62

(6) Novak Djokovic Defeats Marton Fucsovics 63 36 64 60

(7) Marin Cilic Defeats Marius Copil 75 61 11 (RET)

(10) David Goffin Defeats (Q) Federico Gaio 62 64 765

(12) Pablo Carreno Busta Defeats Malek Jaziri 75 62 62

(13) Diego Schwartzman Defeats Federico Delbonis 62 766 62

(14) Fabio Fognini Defeats (WC) Michael Mmoh 46 62 64 764

(17) Lucas Pouille Defeats (Q) Yannick Maden 766 62 75

(21) Kei Nishikori Defeats Maximilian Marterer 62 62 63

Julien Benneteau Defeats (22) Marco Cecchinato 26 765 63 64

(23) Hyeon Chung Defeats Ricardas Berankis 46 766 60 20 (RET)

(26) Richard Gasquet Defeats Yuichi Sugita 63 61 63

Frances Tiafoe Defeats (29) Adrian Mannarino 61 64 46 64

(30) Nick Kyrgios Defeats Radu Albot 75 26 64 62

Matthew Ebden Defeats (32) Filip Krajinovic 761 675 46 61 41 (RET)

Marcos Baghdatis Defeats Mikhail Youzhny 64 64 26 31 (RET)

Alex de Minaur Defeats Taro Daniel 60 61 62

Laslo Djere Defeats Leonardo Mayer 64 64 46 21 (RET)

Robin Haase Defeats Mackenzie McDonald 46 46 63 61 63

Pierre-Hugues Herbert Defeats Yuki Bhambri 63 763 75

(Q) Hubert Hurkacz Defeats (Q) Stefano Travaglia 62 26 766 30 (RET)

Philipp Kohlschreiber Defeats Yannick Hanfmann 763 57 64 64

Mikhail Kukushkin Defeats (WC) Noah Rubin 63 61 46 763

(LL) Nicolas Mahut Defeats (WC) Corentin Moutet 62 75 57 64

John Millman Defeats (WC) Jenson Brooksby 64 62 60

Gael Monfils Defeats (Q) Facundo Bagnis 764 36 60 60

Jaume Munar Defeats Guillermo Garcia-Lopez 57 63 763 26 61

Benoit Paire Defeats (Q) Dennis Novak 766 36 75 765

Tennys Sandgren Defeats Viktor Troicki 63 64 62

Joao Sousa Defeats (Q) Marcel Granollers 62 62 63

Jan-Lennard Struff Defeats (WC) Tim Smyczek 762 64 63