US Open 2018 - Nadal senza problemi, fuori gli italiani

Rafa Nadal valica il secondo scoglio in suolo americano. Dopo il debutto soft con Ferrer - match non ultimato per i problemi fisici del nativo di Javea - il maiorchino supera in tre set Vasek Pospisil. Differente caratura, l'occasione per oliare braccio e colpi in vista della seconda settimana. Non ci sono particolari sorprese nel mercoledì maschile, Juan Martin Del Potro regola Denis Kudla - partita in equilibrio solo nel terzo, dove è il tie-break a consegnare il successo al sudamericano - mentre Kevin Anderson, sempre temibile, dispone del transalpino Chardy.

Prova di forza per Dominic Thiem, possibile rivale di quarti proprio di Nadal. L'affermazione con il padrone di casa Johnson non cancella i dubbi sull'austriaco, ma consente quantomeno di apprezzare un carattere combattivo e incisivo. Thiem risale da una situazione di svantaggio e sigilla la W al quinto. Cinque set anche per John Isner, costretto agli straordinari da Nicolas Jarry, apprezzato sul rosso nella corrente stagione. Medvedev cancella dalla geografia dell'US Open il greco Tsitsipas, Basilashvili si impone su Sock.

Secondo pronostico l'assolo di Coric con Carballes Baena, Raonic non presta il fianco con Gilles Simon. Giornata negativa per i colori italiani, salutano Sonego, Seppi e Lorenzi. Il primo non può nulla contro Khachanov, Seppi esce invece battuto dalla maratona con Shapovalov - 64 al quinto per il canadese. Infine, netto è il KO di Lorenzi con Pella. Da segnalare, per completare il quadro, la dipartita di Murray - regolato in quattro da Verdasco - e la seconda vittoria di Wawrinka - quattro set con Humbert.

I risultati

Round Of 64

(1) Rafael Nadal Defeats Vasek Pospisil 63 64 62

(3) Juan Martin del Potro Defeats Denis Kudla 63 61 764

(5) Kevin Anderson Defeats Jeremy Chardy 62 64 64

(9) Dominic Thiem Defeats Steve Johnson 67 63 57 64 61

(11) John Isner Defeats Nicolas Jarry 677 64 36 76264

Daniil Medvedev Defeats (15) Stefanos Tsitsipas 64 63 46 63

Nikoloz Basilashvili Defeats (18) Jack Sock 46 63 62 763

(20) Borna Coric Defeats Roberto Carballes Baena 764 62 63

(25) Milos Raonic Defeats Gilles Simon 63 64 64

(27) Karen Khachanov Defeats (LL) Lorenzo Sonego 75 63 63

(28) Denis Shapovalov Defeats Andreas Seppi 64 46 57 76264

(31) Fernando Verdasco Defeats (PR) Andy Murray 75 26 64 64

Taylor Fritz Defeats (WC) Jason Kubler 63 36 63 (RET)

Dusan Lajovic Defeats Cameron Norrie 62 26 64 64

Guido Pella Defeats Paolo Lorenzi 75 60 62

(WC) Stan Wawrinka Defeats (Q) Ugo Humbert 765 46 63 75