US Open: Djokovic passeggia su Gasquet, fuori Zverev

Si delinea il quadro degli ottavi di finale dell'US Open, ultimo slam stagionale.

Costretto alla rimonta Marin Cilic. Il croato va sotto 2-0 contro la sorpresa Alex De Minaur, ma riesce a recuperare e a strappare il pass per il turno successivo dove affronterà David Goffin, esattore in tre semplici parziali del tedesco Jan Leonard Struff.

Continuano i problemi per Alexander Zverev negli slam. Il tennista di Amburgo delude nuovamente nei tornei più importanti e perde 3-1 contro il connazionale Philipp Kohlschreiber che ora incrocerà la racchetta con Kei Nishikori. Il nipponico ha superato Diego Schwartzman che qui a New York difendeva i quarti di finale raggiunti lo scorso anno.

Facile vittoria per Novak Djokovic. Il serbo elimina senza problemi Richard Gasquet e troverà Joao Sousa, che ha superato contro pronostico Lucas Pouille e ha centrato per la prima volta gli ottavi di finale in un torneo dello slam. Accede agilmente anche Roger Federer. Lo svizzero si sbarazza di Nick Kyrgios e si contenderà un posto ai quarti di finale John Millman, giustiziere di Mikhail Kukushkin.