US Open, i quarti di finale della parte bassa: Djokovic è troppo per Millman

Si delinea il quadro delle semifinali dell'US Open, ultimo slam stagionale. Dopo le vittorie di due giorni fa di Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro rispettivamente ai danni di Dominic Thiem e John Isner, anche la parte bassa del tabellone è stata completata.

John Millman non riesce nella seconda impresa consecutiva. Novak Djokovic è troppo forte per l'australiano autore comunque di una buona partita e di un meraviglioso torneo. Al serbo basta un break per set per infilare l'undicesima vittoria di fila sul cemento e volare in semifinale.

Nel penultimo atto del torneo a sfidare il recente campione di Wimbledon ci sarà Kei Nishikori. Contro ogni pronostico è stato il giapponese a trionfare nella battaglia ingaggiata sul Centrale contro Marin Cilic. Una rivisitazione della finale del 2014 che aveva, però, sorriso al croato. Seppur non dello stesso calibro il nipponico si è preso la sua rivincita. Il tennista di Medjugorje domina il primo set rifilando un netto 62 all'avversario che successivamente approfitterà dei numerosi errori del vicecampione degli Australian Open per vincere il secondo e il terzo parziale rispettivamente 64 e 76. Cilic non crolla psicologicamente e con un 64 manda la partita al quinto, set nel quale il croato mette pochissime prime e commette errori su errori. Con un altro 64 Nishikori accede alla semifinale con il sogno di eliminare Djokovic.