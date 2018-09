Challenger Genova: fantastico Sonego, Travaglia eliminato

Completati i quarti di finale dell'AON Open Challenger di Genova.

L'ultima speranza azzurra ancora in gara porta il nome di Lorenzo Sonego. Il torinese centra l'accesso alle semifinali al termine di una partita fantastica disputata contro Hubert Hurkacz al quale il giocatore di casa annulla anche due match point. Il next gen polacco conquista agilmente il primo set con un netto 61, ma il classe 1995 riesce a reagire e portare la partita al terzo e decisivo parziale dove grazie ad un tie break largamente dominato estromette dal torneo il nativo di Breslavia. Ora Sonego affronterà Federico Delbonis, esattore in tre set dell'altro italiano presente ancora nel main draw della rassegna ligure: Stefano Travaglia.

Continua la favola di Thomaz Bellucci, brasiliano ripescato nel tabellone principale come lucky loser che, con la vittoria a sorpresa nel derby sudamericano ai danni di Christian Garin, si è guadagnato l'opportunità di giocare le semifinali. L'avversario del tennista verdeoro sarà Dustin Brown. Il giocatore teutonico ha superato in tre combattutissimi set il ceco Lukas Rosol.