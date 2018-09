Challenger Genova: un favoloso Sonego supera Delbonis, in finale ci sarà Brown

È tutto pronto per l'atto conclusivo dell'AON Open, interessante torneo del circuito Challenger che si disputa sui campi in terra battuta di Valletta Cambiaso, circolo della città di Genova.

Lorenzo Sonego sarà uno dei due protagonisti della finalissima della rassegna ligure. Un ottimo risultato per l'unico azzurro che era rimasto nel main draw che, grazie al piazzamento raggiunto qui sotto l'ombra della Lanterna e la vittoria contro Gilles Muller all'US Open, da Lunedì 10 Settembre farà per la prima volta l'accesso nella top 100 Mondiale. Il torinese supera Federico Delbonis al termine di una partita tanto combattuta quanto entusiasmante. Nel primo set l'argentino va subito avanti di un break, ma dopo aver perso il vantaggio ottenuto cede per 75. Il tennista di casa sulla scia dell'entusiasmo si porta immediatamente sul punteggio di 3-0 nel secondo parziale per poi chiudere 63 senza offrire mai palle break.

A sfidare il classe 1995 nell'atto conclusivo della competizione sarà Dustin Brown. Il giocatore teutonico piega 63 76 il brasiliano Thomaz Bellucci, giocatore verdeoro entrato nel tabellone principale come lucky loser.

Sarà un incontro senza alcun precedente tra i due, Lorenzo Sonego e Dustin Brown domani si affronteranno per la prima volta in carriera, chi succederà nell'albo d'oro al next gen greco Stefanos Tsitsipas ?