Challenger Genova: Sonego corona la sua grande settimana, piegato Dustin Brown

Lorenzo Sonego può alzare finalmente al cielo il suo secondo titolo in carriera a livello Challenger dopo quello ottenuto lo scorso anno agli Internazionali di Ortisei. Un trofeo che corona al meglio la fantastica settimana di tennis disputata dal torinese che fa fuori Stephane Robert ed Alexey Vatutin nei primi due turni, successivamente ha la meglio sul next gen polacco Hubert Hurkacz e l'ex numero 33 al mondo Federico Delbonis prima di piegare Dustin Brown nell'atto conclusivo. L'AON Open Challenger di Genova ha un nuovo re che succede a Stefanos Tsitsipas, campione nella rassegna ligure lo scorso anno.

Nei primi giochi parte meglio Brown che arriva spesso a palla break, ma non riesce mai a capitalizzare l'occasione complice un Sonego bravo ad uscire dai guai. Nel quarto gioco il tennista di casa strappa il servizio al teutonico e custodisce gelosamente il vantaggio fino al 5-2, quando l'esperto tennista di Celle offre altre palle break che per il torinese significano set. 6-2 in favore del classe 1995 e primo parziale i cassaforte.

Nel secondo un grandissimo Sonego strappa per ben due volte il servizio a Brown e ottiene un ampio vantaggio per 5-0. Il tedesco mantiene il servizio smuovendo lo zero dalla casellina dei game, ma l'azzurro non trema e senza regalare un solo quindici all'avversario sul punteggio di 5-1 chiude il match laureandosi campione dell'edizione 2018 del torneo di Genova.