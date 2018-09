Challenger Szczecin: avanza Quinzi, occasione sprecata da Lorenzi

Tantissimi azzurri alla caccia del Pekao Open, torneo che fa parte del circuito Challenger e trova vita sui campi in terra battuta della città polacca di Szczecin.

Paolo Lorenzi getta al vento un'occasione enorme. Il senese va sotto di un set contro Sergio Gutierrez-Ferrol, ma riesce a rimontare ed ottenere un enorme vantaggio nel terzo set di 4-0. Lo spagnolo reagisce e vince il parziale decisivo 75 chiudendo, di fatto, il match. Qualche rimpianto per il classe 1981 che aveva la partita in mano. Vince non senza qualche problema Simone Bolelli. Il bolognese è costretto al terzo set dal mancino francese Kenny De Schepper, ma il tennista nostrano conclude la sfida con un netto 62 ai danni del transalpino ed ora affronterà ​Rogelio Dutra Silva, esattore del giocatore di casa Pawel Cias. Chiude agilmente Gianluigi Quinzi, il quale elimina per 63 64 la wildcard polacca Karol Drzewiecki.

Federtennis-Facebook

Appuntamento a domani, giornata nella quale si assisterà all'esordio nella rassegna di Arnaboldi, Caruso, Moroni, Marcora, Giustino e il campione uscente del Challenger di Genova Lorenzo Sonego.