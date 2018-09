Davis Cup, semifinali: Coric piega Johnson, a Pouille la battaglia con Bautista Agut

Nella giornata di ieri si sono disputati i primi match delle due semifinali di Coppa Davis.

CROAZIA-USA► I croati ipotecano tra le mura amiche dell'Arena di Zara il passaggio del turno e l'approdo alla finalissima. ​Borna Coric non ha il minimo problema a superare un Steve Johnson a grosso disagio e in grande difficoltà sia sulla superficie a lui meno preferita sia sui colpi del classe 1996 in stato di grazie. Un secco 3-0 per il campione in carica del Gerry Weber di Halle. Marin Cilic raddoppia il vantaggio a scacchi. Il tennista di Medjugorje non lascia nemmeno un parziale al next gen statunitense Frances Tiafoe. Nel doppio di questo pomeriggio partono favoriti gli americani che, molto probabilmente, metteranno in campo la coppia Sock/Mike Bryan che quest'anno ha trionfato nel tempio della racchetta a Wimbledon e in casa agli US Open.

FRANCIA-SPAGNA► I transalpini passeggiano alla prima giornata contro una nazionale iberica priva del loro idolo e campione Rafael Nadal. Pablo Carreno Busta è autore di un match pessimo, in vantaggio 5-3 nel primo parziale non sfrutta due set point e subisce un parziale tremendo di 16 giochi a 1. Benoit Paire trionfa contro l'avversario spagnolo sul cemento di Lille con un netto 75 61 60. Lucas Pouille porta a 2 il computo dei match disputati aggiudicandosi 64 al quinto la battaglia ingaggiata con Roberto Bautista Agut, il quale non riesce, però, a pareggiare il vantaggio francese.