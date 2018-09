ATP San Pietroburgo: trionfa Berrettini, avanza Medvedev

Prende ufficialmente il via il Saint Petersburg Open, ATP 250 che trova vita e si svolge sui campi in cemento dell'omonima città russa.

Avanza faticando Matteo Berrettini che torna a disputare una partita ufficiale dopo la sconfitta inaspettata al primo turno degli US Open contro Kudla. Il romano supera al terzo set Guillermo Garcia-Lopez ed ora affronterà molto probabilmente Denis Shapovalov che giocherà domani contro il qualificato Menendez. Avanza anche il campione in carica della rassegna Damir Dzumhur che elimina facilmente l'austriaco Lucas Miedler. Vince anche Danil Medvedev contro Joao Sousa e attenderà il vincente del match Kukushkin-Istomin.

Reso noto l'avversario della prima testa di serie del torneo Dominic Thiem che, dopo aver usufruito del bye, incrocerà la racchetta al secondo turno contro Jan Leonard Struff esattore del tennista di casa Andrey Rublev, il quale non sta attraversando assolutamente un buon momento di forma. Avanza senza giocare in quanto è il numero 3 del seeding il nostro Marco Cecchinato, che si contenderà un posto ai quarti di finale con Lucas Lacko, giocatore già affrontato in semifinale a Eastbourne, ma la partita non ha sorriso al semifinalista del Roland Garros. Lo slovacco ha avuto la meglio su Ruben Bemelmans, tennista belga entrato in tabellone come lucky loser grazie al ritiro del cipriota Marcos Baghdatis.

Round Of 32

(6) Damir Dzumhur Defeats (Q) Lucas Miedler 75 63

(8) Daniil Medvedev Defeats Joao Sousa 64 61

Matteo Berrettini Defeats Guillermo Garcia-Lopez 765 26 63

Lukas Lacko Defeats (LL) Ruben Bemelmans 62 46 75

Jan-Lennard Struff Defeats Andrey Rublev 64 766