ATP Metz, risultati e programma

A Metz, Marton Fucsovics regala l'unica sorpresa di giornata. L'ungherese elimina la sesta testa di serie del tabellone, il transalpino Mannarino, in due set. 63 62 il punteggio finale. Benoit Paire risolve la pratica Halys al prolungamento del primo, nel secondo il gap si allarga e l'alfiere di casa può agevolmente raggiungere il traguardo. La pattuglia francese resta ampia, anche Gilles Simon avanza al secondo turno. Successo non banale, contro un bombardiere come Vesely, per il 33enne di Nizza. Krajinovic, infine, distrugge rapidamente Moutet, doppio 61 e match in archivio.

Due le partite di secondo turno disputate nel mercoledì del Moselle Open. Kei Nishikori, primo tennista per classifica del torneo, fatica contro il teutonico Gojowczyk, ma ha al termine l'ultima parola. Tie-break a 4 per indirizzare la contesa, 63 per sigillare l'affermazione. Richard Gasquet supera invece il qualificato Lestienne 64 62.

Quest'oggi sono in programma sei partite, utili ad allineare il tabellone al terzo turno. Da seguire con attenzione l'esordio di Stefanos Tsitsipas e Lucas Pouille. Il greco, finalista a Toronto, in difetto a Cincinnati e all'US Open, incrocia la racchetta con Ricardas Berankis - incontro in programma sul Centrale alle 12 - Pouille, non prima delle 18, duella con Matthias Backinger. Stoppato a Flushing Meadows da Joao Sousa, deve dare qualche risposta.

Risultati

Round Of 16

(1) Kei Nishikori Defeats Peter Gojowczyk 764 63

(4) Richard Gasquet Defeats (Q) Constant Lestienne 64 62

Round Of 32

Marton Fucsovics Defeats (6) Adrian Mannarino 63 62

(7) Filip Krajinovic Defeats (WC) Corentin Moutet 61 61

Benoit Paire Defeats (WC) Quentin Halys 764 62

Gilles Simon Defeats Jiri Vesely 75 63

Programma

COURT CENTRAL Starts At 12:00 Pm

2nd Rd Ricardas Berankis VS (2) Stefanos Tsitsipas

Not Before 2:00 Pm

2nd Rd Benoit Paire VS (LL) Yannick Maden

2nd Rd (7) Filip Krajinovic VS Gilles Simon

Not Before 6:00 Pm

2nd Rd (3) Lucas Pouille VS (Q) Matthias Bachinger

2nd Rd (WC) Ugo Humbert VS (5) Nikoloz Basilashvili

COURT 1 Starts At 12:00 Pm

2nd Rd Marton Fucsovics VS Radu Albot