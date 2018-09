ATP Metz: cade Tsitsipas, avanza Simon

Prosegue ininterrottamente l'Open de Moselle, ATP 250 che si svolge sui campi duri indoor della cittadina di Metz.

Tante sorprese nella giornata di ieri. Quella che fa più scalpore è sicuramente l'eliminazione di Stefanos Tsitsipas per mano di Ricardas Berankis. Il lituano compie probabilmente l'impresa più grande della sua carriera battendo il numero 15 del mondo ed accede ai quarti di finale dove troverà Radu Albot, il quale ha eliminato Marton Fucsovics. Una grande occasione sia per Berankis che per il moldavo, i quali potrebbero raggiungere la prima semifinale a livello del circuito maggiore. Fa e disfa Benoit Paire. Il tennista di casa non sfrutta molte occasioni e viene eliminato dal teutonico Yannick Maden, il quale ora sarà protagonista di un derby contro il connazionale Matthias Bachinger, che ha distrutto il tennista d'oltralpe Gregoire Barrere, entrato nel tabellone principale come lucky loser per sostituire il campione in carica del torneo Lucas Pouille, costretto a dare forfait.

Ottima prova per Gilles Simon che estromette per 75 al parziale decisivo dalla rassegna francese Filip Krajinovic, giocatore serbo che stenta a trovare la miglior forma dopo l'infortunio che l'ha tenuto a lungo occupato. Il 33enne di Nizza ora affronterà Richard Gasquet. Vince anche il recente campione di Amburgo Nikoloz Basilashvili, esattore nella giornata di ieri di Ugo Humbert ed ora si contenderà un posto alle semifinali con la prima testa di serie Kei Nishikori.

Round Of 16

Ricardas Berankis Defeats (2) Stefanos Tsitsipas 675 766 63

(5) Nikoloz Basilashvili Defeats (WC) Ugo Humbert 672 764 63

Gilles Simon Defeats (7) Filip Krajinovic 46 75 75

Radu Albot Defeats Marton Fucsovics 63 62

(Q) Matthias Bachinger Defeats (LL) Gregoire Barrere 60 63

(LL) Yannick Maden Defeats Benoit Paire 64 36 63