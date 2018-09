ATP San Pietroburgo: Klizan aspetterà Thiem in finale

Ora è davvero tutto pronto per l'atto conclusivo dell'ATP 250 Saint Petersburg Open.

Martin Klizan torna in finale dopo aver già vinto la rassegna sovietica sei anni fa. Lo slovacco perde immediatamente il primo set successivamente ad aver regalato già un break nel game d'apertura a Stan Wawrinka. Nel secondo parziale lo svizzero cala di gioco commettendo qualche errore in più. Il mancino balcanico ne approfitta e nel sesto gioco infila un break chirurgico a zero. Nel terzo e decisivo set Klizan strappa il servizio all'elvetico, ma perde il vantaggio poco dopo. Sul 5-5 il tennista di Losanna cede la battuta all'avversario, il quale chiude e strappa il pass per la finalissima.

A sfidare lo slovacco sarà la prima testa di serie della competizione Dominic Thiem. L'austriaco ha superato nettamente un Roberto Bautista-Agut mai realmente in partita e in grande difficoltà contro i potenti colpi del numero otto del mondo. Il vicecampione del Roland Garros estromette nel penultimo atto del torneo lo spagnolo e accede accede alla finalissima dove si contenderà il titolo di zar Klizan.