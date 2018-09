ATP Shenzhen: disastro Coric, tonfo Tsitsipas

Tante sorprese per quanto riguarda il day3 del Shenzhen Open.

La prima riguarda sicuramente l'eliminazione del vicecampione di Toronto Stefanos Tsitsipas. Il next gen greco e seconda testa di serie della rassegna cinese saluta già il pubblico perdendo in due set da Pierre-Hugues Herbert. Rimane comunque qualche rimpianto per il classe 1998 ateniese che nel secondo set conduceva 5-2, ma si è fatto recuperare dal giocatore transalpino, il quale ora affronterà Albert Ramos, esattore per 76 al terzo set di Viktor Troicki. Il giocatore serbo, però, qualcosa da recriminare dato che è andato a servire per il match sul 65 senza concretizzare l'occasione.

Esce clamorosamente di scena anche Denis Shapovalov che perde da Yoshihito Nishioka. Il mancino canadese si fa rimontare un vantaggio per 53 nel parziale decisivo ed è costretto a salutare anzitempo la manifestazione asiatica. Il nipponico ora si contenderà un posto in semifinale con Cameron Norrie che ha battuto Borna Coric. Nel secondo set, però, il croato era avanti 4-1 e, dopo aver annullato ben quattro match point nel decimo gioco, era in vantaggio di cinque punti a due nel prolungamento del secondo parziale.

I RISULTATI

Pierre-Hugues Herbert Defeats Stefanos Tsitsipas (2) 63 76 (4) Albert Ramos Defeats Viktor Troicki 76 (4) 46 76 (3) Yoshihito Nishioka (Q) Defeats Denis Shapovalov (6) 76 (4) 36 75 Cameron Norrie Defeats Borna Coric (3) 64 76 (8)