ATP Tokyo: Nishikori sul velluto, bene Shapovalov. Il day1

Primi battiti di grande tennis al Rakuten Japan Open, ATP 500 che trova vita sui campi in cemento di Tokyo.

Pronti via e prima sorpresa. Daniil Medvedev, dopo aver superato le qualificazioni, mette ancora in mostra un ottimo tennis ed elimina la quarta testa di serie Diego Schwartzman. Per il russo ora si prospetterà un match per nulla facile contro lo slovacco mancino Martin Klizan, finalista a San Pietroburgo una settimana fa, il quale ha estromesso Steve Johnson. Inizia bene il suo percorso nella rassegna nipponica Milos Raonic che supera Adrian Mannarino e accede al secondo turno dove affronterà la sorpresa giapponese Yosuke Watanuki, esattore in tre set di Robin Haase.

Esordio sul velluto per l'idolo di casa Kei Nishikori, il quale passeggia sul connazionale Yuchi Sugita e si contenderà un pass ai quarti di finale con il francese Benoit Paire, giustiziere del cileno Nicolas Jarry. Infine Denis Shapovalov ha la meglio sul coreano Hyeon Chung e aspetta il vincitore della sfida tra Wawrinka e Fritz.