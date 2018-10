ATP Pechino: male Coric, si arrende Seppi. Il day1

Prende il via anche il China Open, ATP 500 che si svolge nella capitale: Pechino.

NATIONAL TENNIS STADIUM►

Ad aprire il programma è il match che vede opposti Feliciano Lopez, entrato nel main draw grazie ad una wildcard, e Borna Coric, settima testa di serie. Il giovane croato perde il primo set 75, prima di infliggere all'avversario il medesimo risultato nel secondo. Arrivati al decisivo il giocatore di Toledo annulla tre match point all'avversario nel decimo gioco e chiudere la pratica Coric con un altro 75.

Nell'altra sfida giocata sul centrale Malek Jaziri affronta al tennista di casa Yibing Wu. Il tunisino è solido al servizio e, di fatto, lascia le briciole al cinese che, in risposta, non riesce ad incidere. 64 63 in favore del nordafricano che strappa il pass per il secondo turno della rassegna asiatica.

LOTUS COURT►

Interessantissima la disputa che vedeva come attori protagonisti Sam Querrey e il giovanissimo Karen Khachanov, giocatore dotato di un dritto e un servizio fantastico. Il russo emula il risultato di un mese e mezzo fa in quel di Cincinnati e piega nuovamente lo statunitense. Doppio 64 in favore del tennista di Mosca.

Costretto alla rimonta il numero 5 del seeding Kyle Edmund contro Peter Gojowczyk. Il teutonico sorprende il britannico vincendo il primo parziale con il risultato di 63 prima di vedersi infliggere un netto 61 62 dal semifinalista degli Australian Open.

BRAD DREWETT►

Esce subito di scena uno dei quattro azzurri presenti nel tabellone. A salutare la competizione è Andreas Seppi. L'altoatesino si arrende con il risultato di 63 64 all'ungherese Marton Fucsovics e viene eliminato anzitempo saluta di Gian la capitale cinese.

È Dusan Lajovic ad uscire vittorio nel match tra qualificati che lo vedeva incrociare la racchetta con Vasek Pospisil. Il canadese porta a casa il primo set con un netto 62, ma arriva la reazione del serbo che rifila un doppio 64 all'avversario di giornata.