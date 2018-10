ATP Tokyo: vince Tsitsipas, saluta Cilic. Il day2

Un day2 interessante e pieno di sorprese quello del Rakuten Japan Open, torneo del circuito ATP che si svolge sui campi in cemento indoor della capitale.

ARENA 1►

Ad aprire il programma sul Centrale è la sfida che vede come attori protagonisti l'ottava testa di serie Richard Gasquet e Denis Kudla, giocatore amante delle superfici veloci, tanto che il suo miglior risultato nella stagione corrente è la semifinale ottenuta sull'erba dell'ATP 500 di Halle. Il francese, però, riesce a domare lo statunitense dopo un primo set terminato 76 e il secondo sul punteggio di 63 ed ora attenderà il vincitore della sfida tra Kyrgios e Nishioka.

Torna in campo Stan Wawrinka. Lo svizzero è opposto a Taylor Fritz, semifinalista solo tre giorni fa nel torneo di Chengdu. L'americano, però, è costretto a salutare già la rassegna nipponica. Passa il tennista di Losanna con il risultato di 63 64 in un match dove ha lasciato le briciole in risposta al classe 1997 e troverà il mancino Shapovalov.

La sorpresa di giornata è firmata senza dubbio da Jan Leonard Struff. Il giocatore teutonico estromette dal tabellone principale la prima testa di serie Marin Cilic. Il croato conquista il primo parziale per 63 prima di perdere il secondo sul punteggio di 64. Al decisivo, però, il tennista nativo di Medjugorje va a servire ben due volte per il match senza, però, concretizzare mai l'occasione. Il classe 1993 riesce nella rimonta e spegne il numero 6 del mondo vincendo nettamente il tie break per 7-1.

Torna alla vittoria, dopo le debacle a Metz e Shenzhen, Stefanos Tsitsipas. Il greco elimina facilmente la wildcard di casa Taro Daniel, chiudendone la pratica in poco più di un'ora grazie al risultato di 61 63.

ARENA 2► Sul secondo campo in ordine di importanza del torneo Frances Tiafoe batte per la seconda vittoria in carriera, su altrettanti scontri disputati, il mancino tedesco Maximilian Marterer. 75 64 il punteggio con il quale il next gen a stelle e strisce fa fuori il teutonico.

Costretto alla rimonta Jeremy Chardy. Il giocatore di Pau perde il primo set contro Damir Dzumhur 64 prima di infliggere un doppio 63 al bosniaco ed accedere ai quarti di finale.