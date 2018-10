ATP Pechino: favoloso Fognini, senza problemi Del Potro. I risultati dei quarti di finale

Il primo quarto di finale del China Open vede opposti il nostro Fabio Fognini e Marton Fucsovics, già esattore di due italiani: Seppi e Cecchinato. L'azzurro sfata la maledizione e costringe l'ungherese a lasciare la capitale cinese con un doppio 64.

A sfidare il ligure per un posto nell'atto conclusivo sarà Juan Martin Del Potro. L'argentino elimina senza alcun patema Filip Krajinovic in una sfida senza alcuna storia sin dai primi punti del game d'apertura. Dopo la facile vittoria per 63 60 il gigante di Tandil affronterà Fognini per la seconda volta nella stagione corrente dopo la finale di Los Cabos che ha sorriso, però, al tennista di Arma di Taggia.

Continua la favola Nikoloz Basilashvili che supera con un duplice e netto 62 il tunisino Malek Jaziri, giustiziere nella giornata di ieri della seconda testa di serie della rassegna cinese Alexander "Sascha" Zverev.

Ad opporsi al georgiano dall'altra parte della rete sarà presente il numero 5 del seeding Kyle Edmund. Il britannico doma Dusan Lajovic tenendo sempre sotto controllo la partita, tenendo il servizio e non lasciando mai grandi occasioni al serbo.