ATP Shanghai: bene Djokovic,cadono Thiem e Cilic. Il day2

Continua la favola di Matthew Ebden nel Shanghai Rolex Masters che dopo aver avuto la meglio sul next gen americano Frances Tiafoe elimina anche Dominic Thiem, numero 6 del seeding, in virtù di un 76 al terzo set ed ora affronterà Peter Gojowczyk, esattore di Marton Fucsvovics. Esce clamorosamente di scena anche Marin Cilic. Il croato, dopo aver vinto il primo parziale per 62 contro Nicolas Jarry, fallisce due match point e l’occasione di servire per chiudere la pratica e dona al cileno il passaggio del turno, il quale ora incrocerà la racchetta con il vincente della sfida Seppi-Edmund.

Rischia, ma avanza anche Daniil Medvedev. Il giovane russo e recente vincitore dell’ATP di Tokyo trionfa in una sfida più complessa del previsto contro la wildcard di casa Ze Zhang e si regala un sedicesimo di finale contro Roger Federer. Passa sul velluto Novak Djokovic. Il campione in carica degli US Open tiene sempre il match sotto controllo contro Jeremy Chardy e con due break chirurgici esce vincente dalla disputa. Capitola anche Pablo Carreno-Busta sotto i colpi di Benoit Paire che ora dovrà contendersi la vittoria con Alex De Minaur, giovane australiano in un fantastico momento di forma che ha superato il qualificato Vasek Pospisil. Fatica, invece, a trovare continuità Filip Krajinovic che si arrende al britannico Kyle Edmund, semifinalista tre giorni fa a Pechino che domina la sfida contro il serbo e accede al secondo turno della rassegna cinese.

Non vinceva due partite consecutive dallo slam newyorkese Borna Coric, che smaltisce bene la stanchezza di ieri contro Wawrinka ed elimina agevolmente il mancino statunitense Bradley Klahn. Prosegue il suo momento angelico Nikoloz Basilashvili in un 2018 da incorniciare per le due vittorie in due 500: Amburgo e il China Open. Il georgiano supera con un netto e doppio 62 uno spento Denis Shapovalov e ora proverà il miracolo contro Sascha Zverev. Reso noto anche l’avversario di Marco Cecchinato. Sarà Hyeon Chung a sfidare il palermitano grazie al trionfo contro il next gen polacco Hubert Hurckacz. Brutta sconfitta per Albert Ramos, per nulla a suo agio su questa superficie che cede ai colpi del kazako Mikhail Kukushkin mentre rimonta Richard Gasquet contro Leonardo Mayer.