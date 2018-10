Challenger Ortisei: cadono i padroni di casa, en plein per i francesi  

1) 11.10: Herbert P.H. (1) – Caruana L. (WC): 7-6 (8-6) /6-4

Il francese si presenta come testa di serie numero 1 del seeding, contro la wildcard italiana Liam Caruana.

In un primo set senza colpi di scena, si arriva al tiebreak, che Herbert riesce ad aggiudicarsi per 8-6. Il secondo set scorre ancora più facilmente per il francese, che riesce a strappare il servizio nell’ultimo game (sul 5-4 e servizio Caruana) al tennista nostrano, portandosi a casa il match.

Vittoria in scioltezza, meritata per il favorito del torneo che è il primo giocatore ad accedere ai quarti di finale, dove incontrerà il vincente di Otte – Berankis.

2) 11.10: Ornago F. – Halys Q.: 6-7 (5-7) / 4-6

Il giovane transalpino affronta il lucky loser italiano in un incontro decisamente alla sua portata sulla carta.

Il primo parziale scorre senza presentare alcuna sorpresa. Si arriva al tiebreak che il francese si aggiudica per 7 punti a 5. Il secondo set risulta ancora più facile per il 21enne francese, che dopo aver sottratto il servizio all’avversario, raggiunge il punteggio di 6-4, senza concedere nessuna possibilità di rientrare in partita al giocatore di casa.

Halys incontrerà il connazionale Humbert agli ottavi di finale.

3) 12.30: Humbert U. (6) – Hassan B. (Q): 6-4 / 6-3

Una partita che inizia in salita per l’ennesimo tennista francese presente in tabellone contro il qualificato Hassan, probabilmente non era esattamente ciò che il n.6 del seeding si attendeva. Nonostante le difficoltà iniziali (sotto 0-3 dopo pochi minuti), Humbert riesce a riprendersi e a ribaltare l’esito dell’incontro, giocando un match senza sbavature e chiudendolo con lo score di 6-4/6-3.

Affronterà il sopracitato Quentin Halys.

4) 12.45: Lestienne C – Sonego L. (4): 6-1/4-6/6-4

Cade la quarta forza del torneo Lorenzo Sonego, protagonista di un’ottima stagione fino a questo momento, contro il n.156 del ranking ATP, non da meno sul piano della forma.

L’italiano non riesce ad entrare in partita per tutto il primo set, perdendolo per 1-6. Riesce però a trovare stabilità nel secondo parziale, aggiudicandoselo per 6-4. Nel terzo, Lorenzo non impensierisce minimamente il francese che si porta a casa il set e il match con un tranquillo 6-4.

Esce un altro italiano dal torneo di casa, ma Lestienne ne incontrerà ancora uno agli ottavi: la wildcard Jannik Sinner.

5) 14.40: Barrere G. – Pavic A.: 7-6 (7-1)/7-6 (7-3)

Si attendeva una partita equilibrata e con poche emozioni, e così è stato. Difatti entrambi i set vengono decisi al tiebreak. Fra i due la spunta il francese che diventa il secondo qualificato ai quarti di finale. Se la vedrà con il vincente del derby tedesco fra Krawietz e Moraing.

6) 15.10: Novak D. – Bachinger M. (8): 1-6/6-3/7-6 (7-1)

Il tedesco torna in campo dopo l’exploit di Metz, dove aveva compiuto l’impresa di approdare in finale (cedendo al padrone di casa Simon), arrivando dalle qualificazioni.

Si ripresenta conquistando in venti minuti il primo set, lasciando al suo avversario un solo game. Ma questa facilità sarà solo un’illusione, poiché la storia del match cambierà drasticamente per Bachinger. Infatti l’austriaco realizza il ribaltone, aggiudicandosi gli ultimi due set rispettivamente per 6-3 e 7-6.

Novak dovrà fare i conti con l’esperto e talentuoso Dustin Brown agli ottavi.

7) 16.15: Kivattsev K. (Q) – Bolelli S.: 3-6/2-6

Partita che rispetta i pronostici. Il sogno del qualificato russo (che veniva dalla vittoria contro lo spagnolo Munar) si spenge contro Simone Bolelli, il quale concede solamente un’esile palla break al tennista classe ’97.

Il n.150 del mondo è il primo italiano che approda ai quarti di finale.

8) 18.10: Caruso S. – Brown D.: 2-6/4-6

Bolelli potrebbe essere l’unico italiano nei quarti perché esce di scena anche Salvatore Caruso contro il 32enne tedesco che gioca una partita perfetta, senza alcun errore o concessione, confermando il trend positivo (con la vittoria di oggi è avanti 3-0) nei match che lo vedono opposto al nostro tennista.

Sarà Novak – Brown domani, partita prevista per le 14.30 e valida per gli ottavi di finale.