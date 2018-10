Challenger Ortisei: conclusi gli ottavi, sogni infranti per Sinner   

Si sono giocate oggi le 5 partite rimanenti per completare il quadro dei quarti di finale del torneo trentino. Andiamo a vedere cosa ci hanno riservato.

1) 11.10: KRAWIETZ K. (Q) – MORAING M.: 3-6/5-7

Nel primo derby della giornata, che vedeva opposti i coetanei (entrambi 26enni) e connazionali (entrambi tedeschi), Moraing era il favorito secondo i pronostici. Di conseguenza, il numero 163 del mondo si porta a casa il match, sapendo cogliere adeguatamente le occasioni concesse dall’avversario.

Domani affronterà nei quarti di finale Gregoire Barrere.

2) 12.30: OTTE O. – BERANKIS R. (5): 2-6/7-5/2-6

Nella seconda partita di oggi, il tedesco Otte conferma il suo periodo di instabilità, perdurante dall’inizio della stagione. Infatti entra in partita solamente dopo aver perso il primo set per 2-6, conquistando il secondo per 7-5. Nel terzo, però, si ripete la situazione verificatasi nel set d’apertura, con la testa di serie numero 5 che si impone nuovamente per 6-2.

Il lituano sarà protagonista del match ipoteticamente più interessante di domani, opposto al favorito Pierre-Hugues Herbert, previsto per le ore 11:30.

3) 14.35: BROWN D. – NOVAK D.: 2-6/7-7/4-6

Dustin Brown, dopo aver eliminato dal torneo Salvatore Caruso, tenta di fare lo stesso con l’austriaco. Egli però fallisce nel suo intento e deve arrendersi dinanzi all’ottima prestazione del suo antagonista.

Il venticinquenne se la vedrà con il nostro Simone Bolelli nei quarti, in un affronto dall’esito per niente scontato.

4) 16.20: HUMBERT U. (6) – HALYS Q.: 6-7 (4-7)/6-3/6-4

Decisamente più lottato è il secondo derby in programma oggi che vede scontrarsi i francesi Humbert e Halys, entrambi under 21. Anche nella partita odierna Humbert parte a rilento (più o meno com’era successo ieri contro il qualificato Hassan). In questo caso egli perde il primo set ma successivamente riesce a ribaltare il parziale volgendolo a suo favore, chiudendo gli ultimi due set per 6-3/6-4.

Nel prossimo turno dovrà provare ad eliminare un altro suo connazionale, Constant Lestienne.

5) 18.40: SINNER J. (WC) – LESTIENNE C.: 7-6(8-6)/5-7/5-7

Termina contro il tennista d’oltralpe la favola di Jannik Sinner, la wildcard italiana, che all’età di 17 anni ha avuto la seconda possibilità in stagione di farsi notare, partecipando ai Challenger della penisola. Ha avuto anche modo di crederci ancor di più quando è riuscito ad aggiudicarsi il primo tiebreak per 8 punti a 6. Tuttavia, tradito dalla poca esperienza, giustificabile d’altronde, non è capace di mantenere il vantaggio fino alla fine, poiché cede in ambedue i set il servizio al transalpino nella medesima occasione (sul 5-5 e servizio). Nonostante ciò l’italiano non ha assolutamente fatto brutta figura, dimostrando di avere un ottimo potenziale, che col tempo potrebbe farci apprezzare.

Sarà Lestienne – Humbert ai quarti di finale, come preannunciato precedentemente.

Per concludere, qui sotto, sono riportati gli incontri di domani e i rispettivi orari previsti: