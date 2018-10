ATP Anversa: Tsonga difende il titolo, Edmund guida il seeding

Lunedì' inizierà per la terza volta nella sua storia l'European Open, ATP 250 che ha sostituito dal 2017 il torneo di Valencia e che si disputa sui campi in cemento della Lotto Arena, impianto belga di Antwerp (Anversa).

La notizia che di certo fa piacere agli appassionati di questo sport è vedere che Joe Wilfried Tsonga sembra essersi lasciato alle spalle il lungo infortunio e tornerà qui in Belgio a difendere il titolo vinto lo scorso anno ai danni di Diego Schwartzman e comincerà la sua avventura opposto a Guido Pella. L'argentino, invece, è la seconda testa di serie e arriva qui a disputare anche questa edizione del torneo per mettere fine alla maledizione che l'ha visto capitolare nell'atto conclusivo in questi due anni. Prima gli fu fatale il Tsonga già citato mentre due ottobri fa si arrese a Richard Gasquet, presente nuovamente alla rassegna e quarta forza del seeding. Il tennista di Buenos Aires gode del bye e accede già al secondo turno dove affronterà il vincente della sfida tra il mancino Cameron Norrie ed un tennista proveniente dal labirinto delle qualificazioni.

A guidare il seeding sarà Kyle Edmund, giocatore alla costante ricerca della sua prima vittoria ATP dopo la brutta finale persa a Marrakech contro Pablo Andujar. Il britannico si è messo in mostra quest'anno disputando un ottimo Australian Open dove si è spinto sino alle semifinali, ma successivamente non ha fatto registrare exploit simili. Con il suo ottimo dritto e servizio (due fondamentali importantissimi sua questa superficie) Edmund si candida ad essere il favorito numero uno per la vittoria finale grazie anche ad un sorteggio non complicato e farà il suo esordio con uno tra Albert Ramos e un qualificato. La terza testa di serie sarà Milos Raonic che ha usufruito anche di una wildcard, come anche Frances Tiafoe e Ruben Bemelmans.

Non ci sono, al momento, tennisti italiani presenti nel main draw. Nel tabellone di qualificazione è presente Salvatore Caruso, il quale affronterà Griekspoor nel primo match.

I PROBABILI QUARTI DI FINALE

Kyle Edmund (1)- Robin Haase (8) Richard Gasquet (4)- Frances Tiafoe (7) Milos Raonic (3)- Gael Monfils (7) Diego Schwartzman (2)- Gilles Simon (5)