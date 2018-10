ATP 250 Mosca: avanza Seppi, walkover di Kyrgios 

Erano previsti cinque match nella giornata di oggi ma di fatto se ne sono giocati soltanto quattro, per via del ritiro di Nick Kyrgios avvenuto ancor prima di scendere in campo contro il bosniaco Mirza Basic. Sfruttando il forfait del quinto giocatore del seeding, il n. 76 del mondo avrà la storica possibilità di giocarsi i quarti di finale contro il russo Karen Khachanov. Il primo incontro in programma oggi è stato quello di Andreas Seppi opposto al francese Pierre-Hugues Herbert. Il tennista di Bolzano ha superato in due set (entrambi vinti al tiebreak) il suo avversario. Domani se la vedrà contro il serbo Filip Krajinovic. Il serbo infatti ha battuto il giocatore di casa Donskoy con il punteggio di 7-5/6-4. Il terzo e ultimo match, invece, ha avuto come protagonisti la testa di serie n.2 Danil Medvedev e Dusan Lajovic. Il russo ha avuto la meglio sul suo rivale, superandolo in scioltezza e concedendogli solamente 3 games durante l’intera partita. Nel turno successivo incontrerà il lituano Berankis in una agita che lo vede favorito, ma che allo stesso tempo non esclude sorprese.

Ecco i match di domani e i rispettivi orari:

13.30: Mannarino – Gerasimov (Q)

15.00: Krajinovic (4) – Seppi

17.30: Berankis (LL) – Medvedev (2)

19.00: Basic – Khachanov (3)