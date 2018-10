ATP Anversa: Edmund in walkover, che battaglia tra Gasquet e Struff! I quarti di finale

Si delinea il quadro delle semifinali per quanto riguarda l'European Open. Kyle Edmund passa senza nemmeno scendere in campo approfittando del ritiro di quello che sarebbe dovuto essere il suo avversario odierno Ilya Ivashka. A sfidare il britannico per un posto alle semifinali ci sarà Richard Gasquet. Il francese, campione qui ad Anversa nel 2016, ha rischiato di salutare anzitempo la rassegna fiamminga nel match che lo vedeva attore protagonista assieme al gigante tedesco Jan-Lennard Struff. Il giocatore transalpino dopo aver vinto il primo set si porta avanti di un break nel secondo e si costruisce l'opportunità di servire per chiudere la sfida senza, però, concretizzarla. Il teutonico si rianima e porta la partita al terzo e decisivo parziale dove strappa il servizio a Gasquet per poi perdere subito il vantaggio. Struff è costretto ad annullare due match point per arrivare al prolungamento del set, dove ne salverà altri quattro e ne sprecherà uno per poi arrendersi al francese.

Vince, a sorpresa, il numero due del seeding Diego Schwartzman che, fino a questo momento, non aveva espresso un gran tennis, al contrario dell'avversario odierno da lui battuto Gilles Simon. L'argentino, però, ha disputato una partita perfetta di grande sostanza e tanta solidità. Niente da fare per il francese, costretto a rimandare l'appuntamento al secondo titolo stagionale dopo quello vinto a Pune.

A contendersi la chance di giocare l'atto conclusivo del torneo con Schwarztaman ci sarà Gael Monfils, il quale sfiderà l'argentino per la seconda volta in stagione dopo averci perso a Rio de Janeiro. Il transalpino ha fatto tesoro di un break ottenuto in entrambi i set per piegare quella che al momento era stata la sorpresa del torneo ​Vasek Pospisil.