ATP 250 Mosca: Seppi stellare, si ferma Gerasimov

Erano in programma per oggi i quarti di finale della Kremlin Cup. Non si prevedevano grosse risultati rocamboleschi e così è stato, ad eccezione della vittoria di Andreas Seppi contro la testa di serie n.4 Filip Krajinovic. Il trentino ha superato il serbo per 6-4/7-6 ed accede alla semifinale di domani contro Adrian Mannarino. Il francese, per raggiungere Seppi ha dovuto fermare l’incredibile corsa di Gerasimov, giunto fin lì dalle qualificazioni. Il transalpino ha battuto il bulgaro per 7-6 (7-3)/6-3.

Gli altri due incontri della giornata hanno svelato i protagonisti della restante semifinale, nonché i russi Danil Medvedev e Karen Khachanov. I due hanno mandato a casa rispettivamente il lucky loser Berankis (che non riesce a ripetere la finale dell’anno scorso) e Mirza Basic, entrambi senza incontrare ardue resistenze. Sarà un derby alla pari sulla carta, decisamente da non perdere.