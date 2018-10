ATP 500 Basilea: day one, subito out Cecchinato, si riprende Cilic.

È iniziato oggi ufficialmente il Swiss Indoor Basel, torneo che assegna 500 punti al vincitore finale. Il match d’apertura ha visto protagonisti Taylor Fritz e Laslo Djere. L’americano aveva un incontro potenzialmente insidioso contro il qualificato serbo. Evidentemente non è andata in tal modo e il classe ’97 ha superato agiatamente il suo rivale con in punteggio di 6-0/7-5.

Decisamente più attesa e avvincente, almeno sulla carta, la seconda partita odierna fra la stella canadese Denis Shapovalov e il n.6 del ranking Marin Cilic. Il croato veniva da tre brutte sconfitte consecutive, pesanti poiché inaspettate, arrivate tutte contro avversari teoricamente a lui inferiori. Cilic è stato in grado di porre fine al piccolo momento negativo, estromettendo senza troppi intoppi il talento 19enne per 6-4/6-2. Agli ottavi sarà opposto a Marius Copil.

Il rumeno infatti per affrontare Cilic ha dovuto portare a casa il match contro lo statunitense Ryan Harrison, che ha subito la terza sconfitta in successione. Il giocatore giunto dalle qualificazioni ha concluso l’incontro con lo score di 6-2/7-6 (10-8).

L’avversario di Taylor Fritz invece sarà la wildcard Henri Laaksonen che ha ottenuto una vittoria di una certa importanza contro la testa di serie n.6 Marco Cecchinato per 6-4/6-2. In una stagione non all’altezza della precedente, lo svizzero riesce a togliersi una bella soddisfazione andando avanti nel torneo che lo vede giocare in casa.