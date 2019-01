ATP Doha- Sulla strada di Cecchinato c'è Guido Pella, sfida che evoca dolci ricordi

Si è presentata un enorme occasione a Marco Cecchinato dopo aver liquidato nella giornata di ieri Sergiy Stakhovsky. Il palermitano per i bookmakers partiva sfavorito nella sfida che lo vedeva opposto all'ucraino, ma ha disputato una gara di altissimo livello e sta lavorando per dare continuità ai risultati anche sulle superfici più veloci. Lo scorso anno il cemento non gli era stato benevolo, ma quest'anno sembra essere partito con il piede giusto e l'ottavo di finale di oggi pomeriggio concederà al tennista nostrano una chance da non gettare al vento.

Nel match odierno Cecchinato dovrà incrociare la racchetta con Guido Pella, giocatore anch'egli più abituato e maggiormente a suo agio sul rosso anziché sulla superficie di Doha. L'argentino, però, conosce molto bene questi campi in quanto lo scorso anno raggiunse le semifinali arrendendosi solamente ad Andrey Rublev. L'ottimo risultato della stagione precedente gli darà fiducia e probabilmente anche qualche stimolo in più considerando che ha punti da difendere in classifica. Ceck, invece, non ha partecipato alla rassegna qatariota un anno fa, ma aveva disputato l'ATP di Pune, dove ha perso all'esordio con il francese Herbert.

L'italiano era stato sorteggiato dalla parte di David Goffin, giocatore con il quale avrebbe dovuto disputare il quarto di finale. Il belga, però, è uscito per mano di un sorprendente Ricardas Berankis e, perciò, in caso di vittoria su Pella affronterà uno tra lo stesso lituano e Dusan Lajovic, giocatori ostici, ma ampiamente alla portata di Marco Cecchinato. La semifinale non è impossibile e sarebbe un risultato che regalerebbe all'azzurro fiducia e un buon inizio di stagione, ma prima c'è Guido Pella ad opporsi e si prospetta una gara per nulla semplice. Tra i due tennisti ci sono due precedenti. Il primo sorride all'argentino che, nel 2017, ebbe la meglio sul palermitano nel Challenger tedesco di Heilbronn. La sfida più recente risale, però, a fine luglio, quando Cecchinato vince nella finale di Umag proprio contro Pella.

L'inizio del match è previsto per le ore 15:00, ma comincerà solamente al termine del derby spagnolo tra Garcia Lopez e Bautista Agut, ma al momento non sembra esserci copertura televisiva.