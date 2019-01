Bolelli non supera gli ottavi. Il day 3 di Pune!

Tempo di ottavi di finale in India. A Pune si gioca per staccare il pass per i quarti. Simone Bolelli viene superato da Munar, scompare così l'unica traccia azzurra del tabellone. Dopo un primo set lottato - 7-5 - lo spagnolo ha vita facile. Un netto 6-0 elimina il tennista bolognese dalla competizione. Munar trova Kevin Anderson ai quarti. Il sudafricano è uno dei favoriti ma con il serbo Djere alza la voce solo dopo due tie break. S'incrociano ai quarti anche Darcis e Jaziri. Entrambi ottengono la qualificazione giocando tre set. Il turco Jaziri rischia la prematura dipartita dopo la battaglia con l'atleta di casa Ramanathan. L'indiano si prende il primo tie-break e riesce a portare anche la seconda partita al jeu decisif ma esce sconfitto. Per Jaziri il successivo set è una formalità. Vittoria in rimonta anche per il belga Darcis che, dopo lo scivolone nel primo set, fa suo il secondo al tie-break. Non può fare nulla l'americano Mmoh nel terzo set che perde 6-2 salutando l'India.

Passano anche Karlovic e Gulbis. Il primo trionfa su Donskoj 6-4 7-5. Il secondo domina il tie break del primo set per poi mettere un sigillo al match contro Hyeon vincendo 6-2 l'ultimo set. Sarà derby francese in India. Simon vince in rimonta con Ivashka. Paire supera facilmente Vesely. I due transalpini si trovano ai quarti. Uno scontro fratricida per accedere alla semifinale. Di seguito i risultati di oggi e il programma dei quarti.

Risultati

Programma