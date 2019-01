Come noto, sono tre i tornei ATP che danno il là alla stagione tennistica. Doha e Brisbane ospitano Djokovic e Nadal, a Pune - India - è Kevin Anderson il giocatore di riferimento. Brillante nell'annata in archivio, già in palla nelle prime esibizioni, il sudafricano prepara il debutto odierno al cospetto di Djere, abile ieri a sbarazzarsi della wild card Kadhe in due set. Decisiva la fase conclusiva di entrambi i parziali.

Simone Bolelli, unico azzurro nel main draw, si ritaglia uno spicchio di gloria liquidando Istomin. Tennis di personalità, idee e colpi per sbaragliare il campo. Il percorso non presenta al momento ostacoli insormontabili, non è utopia il terzo turno. Biglietto, questo, da conquistare tra qualche ora contro la settima testa di serie, Jaume Munar. Non ci sono precedenti tra i due.

Benoit Paire dispone del LL Thiago Monteiro - puntuale il transalpino nel prolungamento d'apertura, snodo cruciale del confronto - Karlovic rimanda il rampante Auger-Aliassime 64 75, Ramanathan sfrutta la "chiamata" degli organizzatori eliminando l'esperto spagnolo Granollers, di certo più a suo agio su altra superficie.

Da segnalare, infine, i successi del colosso ceco Vesely - 64 al terzo a Hoang - e di Ivashka - 63 al terzo a Hurkacz. Il programma del secondo turno è piuttosto interessante, sul centrale apertura di qualità, l'indecifrabile Gulbis incrocia la racchetta con il coreano Chung, ormai in pianta stabile nell'élite del circuito. Sul campo n.1, invece, la potenza di Vesely impatta con il talento di Paire. Qui di seguito risultati e quadro odierno.

Risultati

(5)Benoit Paire Defeats (L)Thiago Monteiro 765 63

(Q)Simone Bolelli Defeats Denis Istomin 64 64

Laslo Djere Defeats (W)Arjun Kadhe 75 766

Ilya Ivashka Defeats Hubert Hurkacz 679 62 63

Ivo Karlovic Defeats (Q)Felix Auger-Aliassime 64 75

(W)Ramkumar Ramanathan Defeats Marcel Granollers 46 64 63

Jiri Vesely Defeats (Q)Antoine Hoang 46 64 64

Programma

Centre Court 3:00 Pm

2nd RdErnests Gulbis VS (2) Hyeon Chung

Not Before 5:00 Pm

2nd Rd (1) Kevin Anderson VS Laslo Djere

2nd Rd (3) Gilles Simon VS Ilya Ivashka

Not Before 8:00 Pm

2nd Rd (WC) Ramkumar Ramanathan VS (4) Malek Jaziri

Court 1 3:00 Pm

2nd Rd Evgeny Donskoy VS Ivo Karlovic

2nd RdJiri Vesely VS (5) Benoit Paire

2nd Rd (PR) Steve Darcis VS Michael Mmoh

Court 2 Starts At 5:00 Pm

2nd Rd (Q) Simone Bolelli VS (7) Jaume Munar